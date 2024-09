PS bude po odvolaní Šimečku silnejšie, uviedol Matovič: Môže to uškodiť menším stranám

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičné PS bude po odvolaní jeho lídra Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu silnejšie. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR a líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič. Upozornil však na to, že to môže v najbližších parlamentných voľbách uškodiť menším stranám a vládu bude opätovne zostavovať Smer-SD.