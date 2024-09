Výrok o DPH na knihy zaplavil internet! Kritika aj smiech cez slzy: Kníhkupectvo bude miesto s luxusným tovarom

(Zdroj: FB)

Vládna koalícia sa dohodla na konsolidácii. Balík opatrení, ktorým chcú zvýšiť verejné financie, predstavil na tlačovej konferencii minister financií Slovenskej republiky Ladislav Kamenický. Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty na 23 %. Daň z učebníc však znížili z 10% na 5%.

TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

Práve počas predstavenia zníženej dane z učebníc Kamenický poznamenal, že to platí len pre učebnice. Na knihy bude platiť zvýšená základná sadzba a to 23%, hoci doteraz bola len 10%. Podľa Kamenického si totiž knihy kupujú väčšinou bohatí ľudia. "Knihy ako také, robili sme si analýzu, knihy sú doménou väčšinou bohatších vrstiev obyvateľstva, takže budú za základnú sadzbu. Ja analýza, robil to Inštitút finančnej politiky, že knihy, bohužiaľ je to tak, ale kupujú si ich väčšinou bohatší ľudia na Slovensku," skonštatoval na tlačovej konferencii Ladislav Kamenický.

Kamenického výrok zahltil internet

Po pár hodinách po ukončení tlačovej konferencie výrok ministra financií Slovenskej republiky zahltil celý internet. "Aktualita! Kníhkupectvá ako predajne s luxusným tovarom," napísalo na sociálnej sieti Artforum v Žiline, nezávislé kníhkupectvo a kaviareň na Mariánskom námestí. Na situáciu zareagovalo aj najväčšie kníhkupectvo Martinus, ktoré zdieľalo na sociálnej sieti výrok Erazmusa Rotterdamského, "Keď mám málo peňazí, kupujem si knihy. Keď mi z toho niečo ostane, kúpim si jedlo a šaty."

Kamenického výrok rozohnil aj Kníhkupectvo Artforum Košice, podľa ktorého si knihy kupujú vzdelaní ľudia a nie bohatí. "Enormným zvýšením DPH na knihy ukazuje vládna moc svoj vzťah k vzdelaniu a umeniu, takže to nie je nič prekvapivé. Pre oligarchické a konšpiračné vládne zoskupenia nie sú prioritou vzdelaní a kriticky mysliaci ľudia, tí sú im práve prekážkou, a preto tieto ich kroky majú logiku. Čitatelia kníh sú im, rovnako ako napríklad príroda, úplne ukradnutí. Knihy a vlastne úplne všetko budú zas o čosi drahšie, a tak o čosi nedostupnejšie. Obzvlášť ma to mrzí pri detských knihách. Chcel by som veriť, že sa v tomto ich bohorovnom ťažení prepočítajú, ľudia precitnú a dostaneme možnosť zvoliť si aspoň ako-tak normálnu vládu," poznamenali na sociálnej sieti.

(Zdroj: Getty Images)

Na internete sa objavujú aj komické videá ľudí, ktorí milujú čítanie kníh.

Objavujú sa aj vtipné meme. Knihy. Lacno a bez DPH? Len na čiernom trhu.

Knihy sa stanú symbolom bohatstva.

Lukáš si chce za knihy po novom kúpiť byt v Bratislave.

Bohatstvo bude ukazovať knižnica.

Keď chceš vyzerať sexy a bohatý 🫢 #knihy #slovensko🇸🇰 #standup #parody #slovenskysen #bohatstvo #mindset Posted by Marčo Smati Smatana on Tuesday, September 17, 2024