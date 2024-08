PRVÁ predpoveď na jeseň: TOTO nás čaká, už o pár dní budú padať rekordy, aké tu už dávno neboli!

(Zdroj: gettyimages.com)

Aj keď tropické teploty v priebehu septembra sú pomerne časté, nie je zvykom, že by sa vyskytovali súvislé obdobie a z augustových dní pokračovali aj v tých septembrových. Podľa najnovších predpovedí má byť začiatok meteorologickej jesene vplyvom teplého vzduchu extrémne horúci. Počasie, ktoré v týchto dňoch praje posledným dovolenkárom a kúpaliskám má dokonca zotrvať až do 10. septembra, informuje imeteo.sk.

Hoci vysoké teploty zaznamenávajú v celej Európe, najteplejšie má byť v prvé septembrové dni práve na našom území. Teplota by mala byť vyššia takmer o 10 stupňov Celzia ako je bežné. S vysokými teplotami bude súvisieť aj mimoriadne suché počasie, čo bude mať za následok úbytok zrážok až o 60%. Od polovice septembra už oblačnosť začne pribúdať, pridajú sa zrážky, no priemerná teplota sa naďalej zrejme udrží až o 3 stupne nad priemerom.

Prvé septembrové dni má byť najteplejšie práve na naším územím (Zdroj: imeteo.sk/ECMWF)

Prvé ochladenie očakávajú meteorológovia až koncom septembra, no aj vtedy by mohla byť teplota zhruba o 1 stupeň Celzia vyššia ako priemer. Tento trend by podľa vyhliadky mal pokračovať aj v októbri, no už s pribúdajúcim počtom zrážok. Od októbra sú už očakávané početné búrky a dážď, ktoré sa presunú zo Stredomoria a Jadranu.