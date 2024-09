Pred nami je posledný teplý víkend: Dramatická zmena od nového týždňa! Slováci, vyťahujte kabáty!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Návrat detí do škôl po dvoch mesiacoch prázdnin bol pre mnohých určite nie úplne radostným zážitkom. No návrat do školských lavíc a celý uplnulý týžeň sa niesol v znamení vysokých teplôt. No vyzerá to tak, že letnému počasiu definitívne odzvonilo a na rad prichádza typické jesenné počasie. Čo nás čaká v najbližšom období?

Leto 2024 bolo na Slovensku rekordne teplé - takmer na všetkých meteorologických staniciach Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bolo najteplejšie od začiatku meteorologických pozorovaní. Uviedol to klimatológ Milan Lapin. "Zaznamenali sme počas leta päť vĺn horúčav - prvé dve trvali po päť dní, ďalšie dvadsať, dvanásť a deväť dní, pričom tá posledná, piata vlna potrvá zrejme do 9. septembra," povedal Lapin.

Meteorológ SHMÚ Marcel Macko prináša predpoveď počasia na koniec 36. s výhľadom na 37. týždeň 2024.

Ako dodal, leto sa hodnotí ako mimoriadne nadnormálne pri odchýlke nad 1,7 stupňa Celzia oproti dlhodobému priemeru. Na všetkých meteorologických staniciach Slovenska však bola teplotná odchýlka tohto leta oveľa výraznejšia. Napríklad v Hurbanove bolo o 4,4 stupňa Celzia teplejšie oproti dlhodobému priemeru rokov 1901 - 2000 a o 4,3 stupňa Celzia teplejšie než priemer 1961 - 1990. "Leto 2024 bolo teda na Slovensku všade teplotne mimoriadne nadnormálne, a to pravdepodobne aj v porovnaní s dlhodobým priemerom z rokov 1991 až 2020. Zároveň bol tohtoročný august v Hurbanove o 0,1 stupňa Celzia teplejší ako doteraz rekordný august z roku 1992. Mal priemernú teplotu predbežne 24,6 stupňa Celzia, čo znamená, že bol o 5,1 stupňa Celzia teplejší v porovnaní s dlhodobým priemerom rokov 1901 - 2000 aj 1961 - 1990. Priemerné denné maximum potom predstavovalo predbežne 31,7 stupňa Celzia, čo je o 5,5 stupňa Celzia viac ako priemer z obdobia 1961 - 1990," vysvetlil klimatológ.

Aj po skončení meteorologického leta

Vysoké teploty pokračovali na Slovensku aj po skončení letných prázdnin. Meteorológ Pavel Matejovič vysvetlil, že meteorologické leto síce skončilo už 31. augusta, no počasie v úvode septembra skôr pripomínalo vrchol leta. "Vysoké však neboli len maximálne teploty, ktoré sa na juhu Slovenska pohybovali okolo 35 °C, ale mimoriadne teplé boli aj noci. Vo štvrtok sa vyskytla historicky najteplejšia septembrová noc u nás prinajmenšom od roku 1961. V Piešťanoch a Kuchyni v tento deň neklesla minimálna teplota pod 24 °C. Počasie v prvých dňoch septembra tak nadviazalo na rekordne teplé leto," napísal Matejovič pre Topky.sk.

Ako dodal, veľmi teplé počasie bolo spôsobené prílevom veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu. Nad východnou a severnou časťou Európy sa zároveň nachádzala blokujúca tlaková výš, ktorá zabraňovala prílevu chladnejšieho morského vzduchu z Atlantiku. Preto veľmi teplo nebolo len u nás, ale aj na Balkáne, kde dosahovali maximálne teploty až 38 °C. No vysoký teplotám definitívne odzvonilo.

Predpokladané teplotné odchýlky na jeseň (september-november) od dlhodobého priemeru v Európe (Zdroj: ECMWF)

"Poveternostná situácia sa však v budúcom týždni výrazne zmení. Blokujúca tlaková výš ustúpi na východ. Vytvoria sa tak podmienky, aby sa chladnejší morský vzduch dostal aj do vnútrozemia Európy. Zároveň k nám postupne začne od severozápadu prúdiť studený morský vzduch. Teploty sa v prvej polovici budúceho týždňa znížia asi o 5 °C až 10 °C. Ďalšie ochladenie modely predpokladajú v závere budúceho týždňa, kedy by sa maximálne teploty aj na juhu Slovenska mali pohybovať len okolo 20 °C. Veľmi citeľne by sa malo ochladiť aj v noci, pričom minimálne teploty by mali klesnúť na 5 až 10 °C. Oproti aktuálnemu stavu teda pôjde o veľmi výrazný pokles teploty a počasie bude viac zodpovedať aktuálnemu ročnému obdobiu," upozornil odborník.

Prognostické modely odhadujú, že ochladenie by so sebou malo priniesť aj očakávaný dážď. V súčasnosti sa ale podľa Matejoviča nedá predpovedať, aká bude výdatnosť zrážok. Ako upozornil, po rekordne teplom lete a na zrážky chudobnom auguste sucho spôsobuje veľmi vážne negatívne dôsledky na celom ekosystéme, pričom listy na stromoch začínajú predčasne opadávať, tráva je spálená a krajina vyprahnutá.

Ďalšie oteplenie za dverami

Podľa Matejoviča sa dá očakávať, že v druhej polovici septembra sa opäť oteplí, no návrat horúčav je už nepravdepodobný. September ako celok by ma skončiť ako teplotne nadnormálny. Teplá by mala byť podľa prognostických modelov aj jeseň. Pozrel sa však aj na údaje z minulosti, či boli tak vysoké teploty pre toto obdobie roka bežné.

"Aj v minulosti sa v septembri vyskytli situácie, keď bolo v septembri veľmi teplo. Naposledy to bolo vlani, keď v dňoch 10.-15. augusta vystúpila na juhozápade Slovenska maximálna teplota nad 30 °C, čo už klasifikujeme ako tropický deň. Vlaňajší september bol okrem toho najteplejším septembrom v histórii meteorologických meraní. Či ho tohtoročný september prekoná, je v tejto chvíli otázne. No aj v dávnejšej minulosti sa vyskytli situácie, keď bolo v septembri veľmi teplo. Napríklad v septembri roku 1947 sa vyskytlo až 8 dní za sebou, keď maximálna teplota na juhu Slovenska vystúpila nad 30 °C. To však bola skôr výnimočná situácia, dnes sa tropické dni v septembri vyskytujú bežne. Oveľa raritnejšie sú tropické noci, keď minimálna teplota neklesne pod 20 °C. Takéto noci sa v septembri na viacerých miestach juhozápadného Slovenska v minulosti vôbec nevyskytovali," poukázal meteorológ.

Na záver dodal, že si treba uvedomiť, že deti chodia do školy aj v júni. V prípade tohto mesiaca je pozorované oproti minulosti ešte výraznejšie oteplenie ako v septembri. Vlny horúčav často nastupujú už v prvej polovici júna, keď je ešte normálne vyučovanie a trvajú dlhšie ako septembrové. Navyše dni sú dlhšie a často býva aj nepríjemne dusno.