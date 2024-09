Slováci, pozor: Čaká nás dramatická zmena počasia, aká tu už dlho nebola! To najhoršie ale ešte len príde

(Zdroj: Getty Images)

Pondelok

Noc z nedele na pondelok bude oblačná až zamračená, spočiatku na strednom a východnom Slovensku aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, v západnej polovici postupne na mnohých miestach,

prehánky alebo dážď. Ojedinele sa vyskytnú búrky. Najnižšia nočná teplota 20 až 15, vo východnej polovici miestami okolo 13 stupňov Celzia.

Archívne VIDEO Hustý dážď v Bratislave

Hustý dážď v Bratislave

Deň bude rovnaký, ako noc, s výnimkou dažďa. Pršať by už malo na takmer celom Slovensku. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Na západnom a strednom Slovensku hrozia aj výdatné zrážky. Očakáva sa denný úhrn zrážok do 15 mm, na západnom a strednom Slovensku miestami, na východe ojedinele, 15 až 45 mm, výnimočne viac.

Príde však vytúžené ochladenie, najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 22, na Zemplíne a miestami aj v Above na 23 až 28 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m vystúpi na 12 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne juhovýchodný, na západe postupne západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 60 kilometrov za hodinu. Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor, nad pásmom lesa miestami až víchrica. Pre severozápad a sever Slovenska sú vydané aj výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom.

Horúčavy sa už v ďalších dňoch podľa meteorológov nevrátia. "Kým dnes máme stále slnečno a mimoriadne teplo - tropický deň je ojedinele aj na severe - zajtra sa pri prechode výrazného studeného frontu ochladí," informoval SHMÚ na sociálnej sieti. Studený front prinesie okrem podstatne chladnejšieho vzduchu aj veľa oblačnosti s plošne rozsiahlymi a lokálne prechodne aj výdatnými zrážkami, s najvyššou pravdepodobnosťou na západe a v Banskobystrickom kraji. "Ochladenie bude na pocit najmä na juhozápade ešte výraznejšie, pretože v tejto časti územia očakávame aj najsilnejší vietor," priblížili meteorológovia. Zmenu prinesie poveternostná situácia, aká sa v našej oblasti nevyskytla už veľmi dlho. Príčinou bude zvlnený studený front, ktorý k nám postúpi od západu. "Zmena nebude len krátkodobá, horúčavy sa už v ďalších dňoch nevrátia," skonštatoval SHMÚ.

Utorok

"Zvlnený studený front postúpi z našej oblasti ďalej na východ. Za ním sa od západu do strednej Európy rozšíri výbežok tlakovej výše. Zároveň k nám bude od severozápadu zasahovať výšková brázda nízkeho tlaku vzduchu," upozornili meteorológovia z SHMÚ.

V utorok bude oblačno až zamračené, od západu prechod k premenlivej oblačnosti. V noci

na mnohých miestach, cez deň ojedinele, na severe a východe miestami, dážď alebo prehánky. Výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 15 až 10, na juhu a východe územia miestami okolo 17 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov Celzia, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši lokálne chladnejšie. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu.

Streda

Stred týždňa bude jasný až polooblačný, zrážky a prehánky by sa mali vyskytovať len ojedinele. V noci a dopoludnia si treba lokálne dávať pozor na hmlu či nízku oblačnosť. Najnižšia nočná teplota dosiahne 14 až 9, v dolinách a kotlinách miestami okolo 7 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia, na severe ojedinele aj chladnejšie. Fúkať bude slabý premenlivý vietor.

Štvrtok

"Od západu postúpi do našej oblasti zvlnený studený front na ktorom sa začne nad severným Jadranom prehlbovať samostatná tlaková níž," upozornili meteorológovia. Vo štvrtok nás čaká prevažne veľká oblačnosť, ojedinele s prehánkami, dažďom či búrkami. Zrána si treba dať pozor na hmlu. Najnižšia nočná teplota dosiahne 15 až 10, v dolinách a kotlinách miestami okolo 8 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 26 stupňov Celzia, na krajnom západe miestami okolo 18 stupňov Celzia.

Piatok - nedeľa

Ešte výraznejšie ochladenie príde cez víkend. Podľa meteorológov bude víkend ako celok teplotne podnormálny, ako je dlhodobý priemer. Počítať treba s mohutnou oblačnosťou, na mnohých miestach s dážďom, prehánkami, ojedinele aj búrkami. Najnižšia nočná teplota dosiahne 15 až 8 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 20, spočiatku na východe do 25 stupňov Celzia.