Meteorológovia veštia krutú ZIMU 2024: Namerané hodnoty na južnom póle ukazujú, že nás čaká historický extrém

(Zdroj: Getty Images)

Podľa meteorológov je tento jav na južnom póle mimoriadne nezvyčajný a jeho dôsledky môžu byť horšie ako sa pôvodne predpokladalo. Väčšinou totižto k stratosferickému otepleniu na juhu nedochádza. Podľa odborníkov zo Severe Weather by tento jav mohol naznačovať veľmi krutú a veternú zimu a dokonca by mohlo ísť o jednu z najintenzívnejších za celú históriu meraní.

Odborníci zároveň dodali, že podľa viacerých štúdií jesenné anomálie vysokého tlaku nad južným pólom majú priamu spojitosť so zimným počasím na severnej pologuli. Prvé výrazné ochladenie by tak do Európy zavítalo už v priebehu októbra, prípadne koncom októbra. Zároveň by účinky polárneho víru mohli byť také silné, že by zasiahli aj jarné obdobie. Meteorológovia preto varujú, že nielen prechod z leta do jesene ale aj z jesene do zimy bude mimoriadne prudký a mrazivý.