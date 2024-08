Na oslavy SNP bude vo štvrtok dohliadať vyše 1000 policajtov

Rastislav Polakovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tlačový brífing Bezpečnosť počas Centrálnych osláv 80. výročia SNP v Banskej Bystrici (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Okrem policajtov velených do bezpečnostných opatrení budú na oslavách aj policajti, ktorí budú súčasťou sprievodného programu, keďže sa aktívne zúčastnia na týchto významných oslavách," uviedol Šutaj Eštok.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Polícia podľa ministra vnútra zapojí počas osláv do monitorovania situácie aj drony a antidronovú techniku. Pre civilistov bude lietanie s dronom počas týchto opatrení zakázané. Policajný viceprezident vyhlásil, že na oslavách organizátori očakávajú 40.000 až 50.000 návštevníkov. Ako potvrdil, v prevádzke by malo byť 20 kontrolných brán umiestnených na troch vstupoch do areálu osláv. Každá brána by mala skontrolovať 800 až 900 osôb za hodinu.

"Samozrejme, na toto podujatie odporúčam nebrať predmety, ktoré by mohli byť nebezpečné pre ľudí zúčastňujúcich sa na ňom. Sú to nože alebo predmety, ktoré by mohli spôsobiť nejaké zranenie," upozornil Polakovič. Návštevníci osláv by podľa neho mali pre očakávané vysoké teploty dbať najmä na pitný režim. Stánky s občerstvením sa budú nachádzať aj v areáli, doplnil Kaliňák.