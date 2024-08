Nákup húfnic BIA začne rezort obrany riešiť na jeseň, uviedol Kaliňák

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Nákup húfnic BIA by chcelo Ministerstvo obrany (MO) SR začať intenzívne riešiť na jeseň. Predbežne rezort počíta so 16 kusmi tejto techniky. Na tlačovej konferencii to oznámil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).