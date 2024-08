Rokovania o nákupe protivzdušnej obrany sú vo finálnej fáze, uviedol Kaliňák

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA/NOVÁKY - Rokovania o nákupe protivzdušnej obrany (PVO) z Izraela sú vo finálnej fáze, sú však zložité a trvajú dlho. Prvý systém by na Slovensku mohol byť do konca budúceho roka, respektíve do 18 mesiacov. Na tlačovej konferencii to v piatok vyhlásil minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer-SD).