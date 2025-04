Vojenskú pomoc Ukrajine už vyšetruje aj Európska prokuratúra! Naď hovorí o klamstve: Podľa exministra je to absurdné

(Zdroj: SITA/AP Photo/Roman Chop, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Európska prokuratúra sa pustila do vyšetrovania citlivej kauzy darovania vojenskej munície Ukrajine. Podľa prokurátora Juraja Novockého existuje podozrenie zo závažných trestných činov. Exminister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že kontrolóri NKÚ boli uvedení do omylu, a preto stojí vyšetrovanie na nesprávnych základoch.

Prokurátor Európskej prokuratúry Juraj Novocký potvrdil portálu Aktuality.sk, že začiatkom apríla otvorili trestné konanie v súvislosti s nákupom a následným darovaním vojenskej munície Ukrajine. „Vedieme trestné stíhanie pre poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie a ďalšie trestné činy. Vyšetrovanie súvisí s nákupom munície a jej darovaním na Ukrajinu,“ uviedol Novocký.

Dodal, že vyšetrovanie začalo aj na základe správy kontrolórov NKÚ, ktorých závery vzbudili vážne podozrenia. Podľa neho vyšetrovanie nie je politicky motivované. „Nemá to nič spoločné so žiadnymi prepojeniami alebo domnienkami o politickom vplyve. Toto absolútne nevnímame,“ vyhlásil Novocký.

NKÚ v správe informoval, že k nákupu munície za viac ako 2,5 milióna eur došlo počas jedného víkendu bezprostredne po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. „Pokyn na obstaranie v rámci rezortu obrany bol zaslaný e-mailom v piatok 25. 2. 2022 o 18:45 hod. s termínom zabezpečenia dodania munície najneskôr 26. 2. 2022, ktorý bol neskôr zmenený e-mailom na 27. 2. 2022,“ uviedli kontrolóri NKÚ vo svojej správe.

Kontrolóri tiež zistili, že munícia bola priamo z dodávateľských skladov odoslaná na Ukrajinu, bez riadneho prevzatia v slovenských skladoch.

Podľa Naďa boli kontrolóri NKÚ oklamaní

Bývalý minister obrany Jaroslav Naď však považuje závery NKÚ za nesprávne a tvrdí, že kontrolóri boli oklamaní ministerstvom obrany. „Je to absurdné. My sme mali informácie o hroziacom vojenskom konflikte od októbra 2021 a rokovania s ukrajinskou stranou prebiehali veľmi dlho. Ak nám vyčítajú, že sme pár dní po vypuknutí vojny boli v práci aj cez víkend, je to skôr na pochvalu, ako na obvinenie,“ reagoval Naď pre Aktuality.

Minister obrany Naď: Ďalšie Migy sú na ceste na Ukrajinu, raketový systém je už tam (Zdroj: TASR/Michal Svítok, Jaroslav Bublinec)

Podľa neho bola munícia zakúpená od štátnej spoločnosti KONŠTRUKTA Defence, a.s., takže išlo o tzv. inhouse nákup. „Na základe darovacej zmluvy sme darovali tento materiál na Ukrajinu a následne nám to preplatila únia z Európskeho mierového nástroja. Bolo to čisté, bez zapojenia biznisu, zrealizované medzi dvoma štátmi a munícia odišla priamo ukrajinským bezpečnostným silám,“ povedal Naď. Celý darovací proces podľa neho pripravovali experti z úradu vlády, ministerstva obrany a viacerých rezortov a nenašli žiadny právny problém.

Okrem Európskej prokuratúry prípad preveruje aj slovenská polícia, ktorá zriadila špeciálny vyšetrovací tím Darca. Ten však nechce bližšie komentovať stav vyšetrovania.

Stará a potenciálne nebezpečná munícia

NKÚ vo svojej správe tiež upozornil, že išlo o starú muníciu, ktorú slovenské ozbrojené sily už dávno nepoužívajú. „Bolo zistené, že nedodaním tovaru do Muničného skladu Nováky prišlo k porušeniu kúpnej zmluvy. Zároveň bolo zistené, že MO SR kúpilo muníciu starú desiatky rokov, ktorá bola okamžite vyexpedovaná zo skladov dodávateľa, bez v tom čase existujúcej požiadavky z ukrajinskej strany na dodávku predmetnej pechotnej munície,“ uviedli kontrolóri.

Naď však tvrdí, že ukrajinská strana bola o stave munície informovaná. „Nebezpečná munícia medzi dodávkami na Ukrajinu samozrejme bola. Dávali sme im totiž aj muníciu, ktorá mala byť desiatky rokov zlikvidovaná, ešte za vlád Roberta Fica. Miesto niečoho, za čo by sme museli zaplatiť za likvidáciu, sme my dostali peniaze od Únie,“ uviedol bývalý minister obrany.