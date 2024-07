Aj na nedeľu platia výstrahy pred búrkami a vysokými teplotami: V okrese Stará Ľubovňa platí výstraha pred povodňou

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/dpa)

"Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," uviedli meteorológovia.

Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín a rozvodnenie najmä malých tokov. SHMÚ predpokladá sprievodné povodňové javy aj mimo tokov. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovať.

Aj na nedeľu platia výstrahy pred búrkami a vysokými teplotami

Na búrky a vysoké teploty si treba dávať pozor aj v nedeľu (14. 7.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami pre celé územie krajiny. Vysoké teploty môžu potrápiť najmä východ, v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance môže teplota vystúpiť na 35 až 36 stupňov Celzia. Meteorológovia tu vydali výstrahu druhého stupňa.

Výstraha pred búrkami platí aktuálne pre celé Slovensko, v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji je vydaná do nedele 8.00 h. Na zvyšnom území trvá výstraha prvého stupňa celú nedeľu až do polnoci, na východe do pondelka (15. 7.) rána. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.Výstrahy pred vysokými teplotami platia v nedeľu od 12.00 h do 19.00 h. Najmä južných okresov Banskobystrického, Nitrianskeho, Trnavského, Košického a Prešovského kraja sa týka výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Dosiahnuť tu môžu 33 až 34 stupňov Celzia.

Na severovýchode Slovenska vydali 2. stupeň výstrahy pred povodňami i búrkami

Na severovýchode Slovenska sa môžu v sobotu večer vyskytnúť povodne. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu druhého stupňa pred prívalovými povodňami. Informuje o tom na svojom webe. Výstraha druhého stupňa platí pre okresy Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Stropkov a Svidník. Výstraha prvého stupňa naďalej trvá v okrese Stará Ľubovňa.

V týchto lokalitách zvýšili meteorológovia aj výstrahu pred búrkami na druhý stupeň. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami. Výstraha prvého stupňa pred búrkami naďalej platí pre zvyšok Slovenska.

