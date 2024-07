AKTUÁLNE VIDEO Silné búrky opäť zasiahli Slovensko! Tu zaplavilo ulicu: Vlak narazil do stromu

(Zdroj: FB, SHMÚ)

BRATISLAVA - Slovensko sa ešte neotriaslo z mohutnej búrky, ktorá zasiahla festival Pohoda a počasie vyčíňa opäť. Niektoré časti sužujú silné búrky, ktoré môžu so sebou prinášať aj krúpy. Slovenské železnice dokonca upozorňujú na náraz vlaku do spadnutého stromu.

Silné búrky sa aktuálne ženú medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou. "Môže byť sprevádzaná krupobitím, silným vetrom a mnoho početnými zrážkami. Hrozí dvihnutie hladiny vodných tokov," informuje o tom portál Severe Weather Slovakia o.z.. Búrky taktiež evidujú vo Vysokých Tatrách a okolí, v Poprade a okolí, v Liptovskom Mikuláši a okolí a v Muránskej Planine a okolí.

Masívny vietor, ktorý búrky sprevádza, spôsobil padnutie stromu na železničnú trať. Ten si neskoro všimol rušňovodič a tak do neho vlakom narazil, a to konkrétne v úseku Spišská Belá a Podolínec. Informujú o tom slovenské železnice na sociálnej sieti.

Podľa portálu imeteo.sk sa obcou Kolačkov mal prehnať tak silný lejak, že sa vylial mestny kanál a zaplavil ulicu. Problémy sú aj v Liptovskej Tepličke, kde sa takmer vylial miestny potok.

Výstrahy pred búrkou

Vo viacerých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja a v okrese Liptovský Mikuláš zvýšili meteorológovia výstrahu pred búrkami na druhý stupeň. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami sa rozšíril na okresy Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava. Teplomer tu môže ukazovať aj 35 stupňov Celzia.

(Zdroj: shmu.sk)

Búrky v lokalitách s vydanou výstrahou druhého stupňa môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami. Naďalej platí aj výstraha prvého stupňa pred búrkami. Týka sa zvyšku východného Slovenska a niektorých okresov na juhu Banskobystrického kraja. Výstrahy druhého stupňa platia do 18.00 h, no naďalej až do pondelka (15. 7.) môžu hroziť slabšie búrky.

Výstrahy pred vysokými teplotami trvajú do 19.00 h. Výstraha prvého stupňa pred teplotami platí pre viaceré okresy Trnavského a Prešovského kraja. Teplota tu môže dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia.

(Zdroj: shmu.sk)

Hrozia povodne

V lokalitách najmä na severovýchode a strede Slovenska sa môžu v nedeľu vyskytnúť povodne. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal výstrahy pred prívalovými povodňami.

Výstraha druhého stupňa je vydaná pre okresy Poprad a Stará Ľubovňa. Výstraha prvého stupňa platí v lokalitách Lučenec, Rimavská Sobota, Brezno, Revúca, Kežmarok, Bardejov, Sabinov, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica a Prešov. Vývoj hydrologickej situácie sa priebežne aktualizuje. "Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," uviedol SHMÚ. Intenzívny dážď môže vyvolať rozvodnenie najmä malých tokov.



(Zdroj: shmu.sk)