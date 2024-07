MIMORIADNE Na Pohode počas búrky spadol stan: Počet zranených stúpol! Dvaja sú vo vážnom stave

Po intenzívnej búrke ľudia odchádzajú z areálu (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Na festivale Pohoda počas búrky spadol veľký stan, zasahujú záchranári (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

POHODA 2024

festival Pohoda bol predčasne ukončený

počas silnej búrky spadol jeden z veľkých stanov

niekoľko ľudí sa zranilo

na mieste zasahovali záchranné zložky

09:20 Záchranári ošetrili po piatkovej (12. 7.) intenzívnej búrke a páde stanu na festivale Pohoda v Trenčíne 15 prevažne ľahšie zranených osôb vo veku 19 až 49 rokov, z toho boli dvaja cudzinci. Následne 14 z nich transportovali do nemocníc v Trenčíne a Považskej Bystrici. Išlo prevažne o úrazy hlavy, pomliaždeniny horných a dolných končatín. Dve ženy vo veku 20 a 24 rokov utrpeli vážnejšie zranenia - zlomeniny driekovej chrbtice a panvy. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

Následky búrky po zrušenom festivale Pohoda (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

08:57 "Väčšina účastníkov Pohody už areál festivalu na letisku v Trenčíne opustila. "Polícia ďakuje všetkým návštevníkom za ich trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpekt voči ostatným. Prajeme vám šťastný a hlavne bezpečný návrat k vašim blízkym," informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.

Po búrke sa ľudia bavia na pristávacej dráhe (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Stanové mestečko (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

0:37 Festival Pohoda bol predčasne ukončený. Informoval o tom usporiadateľ. "Po dôslednom zvážení časových možností kontroly bezpečnosti festivalových stavieb sme sa rozhodli, že Pohodu 2024 musíme ukončiť. Na základe dostupných informácií by kontrola všetkých stavieb nemohla prebehnúť skôr ako do 24 hodín, čo znemožňuje pokračovať v programe festivalu. Bezpečnosť našich hostí je ale prioritou, a preto veríme, že naše rozhodnutie, ktoré sme spravili s veľkou ľútosťou, všetci pochopia." vysvetlili.

Predpokladajú, že v priebehu krátkeho času budú schopní poskytnúť informácie o extrémnom počasí, ktoré zasiahlo festival a následkoch, ktoré to zanechalo na festivalových stavbách. "Všetci, ktorí majú stany v stanovom mestečku, možu ostať spať na festivale do zajtrajšieho dňa do 12.00. Srdce areálu ostane zatvorené. Zabezpečíme základný sortiment nápojov a jedál v stanových táboroch. Do 16.00 nechávame otvorené festivalové parkovisko a karavan parking. O ďalších krokoch vás budeme priebežne informovať," uviedli.

23:57 Na mieste je už aj vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne. Bude vykonaná obhliadka miesta činu a ďalšie prvotné neodkladné a neopakovateľné procesné úkony. V súvislosti s touto udalosťou polícia začne trestné stíhanie vo veci trestného činu Všeobecné ohrozenie.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

23:54 Polícia uviedla, že zložky polície KR PZ v Trenčíne sú na letisku v Trenčíne a na cestách v jeho okolí. Po páde stanu sme okamžite začali pomáhať osobám nachádzajúcim sa pod spadnutým stanom a v jeho okolí. Zranených sme hľadali aj pomocou služobného psa. Použili sme aj dron s termokamerou za účelom čo najrýchlejšieho nájdenia zranených. Policajné hliadky taktiež riadia a usmerňujú dopravu na cestách v okolí festivalu.

23:16 Organizátor festivalu uviedol, že na základe informácií od záchranných zložiek, ktoré majú k dispozícii, bolo z areálu odvezených 8 účastníkov v dôsledku zranení po narušení festivalových stavieb. Zatiaľ im nebolo oznámené ani jedno ťažké zranenie. "V súčasnosti zisťujeme, v akom časovom horizonte bude možné skontrolovať bezpečnosť a neporušenosť festivalových stavieb. Predpokladáme, že do hodiny budeme schopní zodpovedne vyhlásiť či bude možné pokračovať vo festivale, teda či budeme schopní predovšetkým zaručiť pre našich hostí bezpečné pokračovanie alebo či bude treba festival ukončiť," uviedli.

"Poprosíme našich návštevníkov a návštevníčky, ktorí sa zdržiavajú v srdci areálu, aby túto časť opustili, presunuli sa do stanových mestečiek alebo do evakuačného centra, ktoré sme zriadili v mestskej športovej hale na Sihoti. K hale premáva už v týchto chvíľach kyvadlová doprava. V hale je zabezpečený základný servis. Keď si chcete overiť informácie o situácii, prosíme, volajte na našu krízovú infolinku +421 800 500 090," dodali

Na Pohode počas búrky spadol veľký stan (Zdroj: FB)

Na festivale Pohoda počas búrky spadol veľký stan. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

23:09 "Správca športovej haly v spolupráci s nami pripravil halu pre ľudí, ktorí budú chcieť prespať a momentálne nemajú kam ísť alebo chcú na noc zostať v Trenčíne. V spolupráci s POHODOU zabezpečujeme do haly pitnú vodu, hygienické potreby a všetko potrebné, čo bude treba. Naši mestskí policajti a policajtky sú v teréne a pomáhajú kolegom a kolegyniam zo štátnej polície riadiť dopravu. V tejto chvíli nie je nutné vyhlasovať v meste mimoriadnu situáciu a podnikať nejaké ďalšie kroky. Som na mieste, aby sme boli k dispozícii, keď bude treba ďalšiu pomoc zo strany mesta," uviedol primátor Trenčína Richard Rybníček.

23:05 Po silnej búrke sa niektorí účastníci festivalu Pohody rozhodli opustiť areál letiska v Trenčíne. Polícia žiada všetkých odchádzajúcich, aby zachovali pokoj. "Buďte trpezliví a ohľaduplní voči ostatným. Hliadky dopravnej aj poriadkovej polície sú na cestách v okolí festivalu a riadia dopravu v problémových úsekoch, aby ste postupne mohli bezpečne odísť. Rešpektujte pokyny polície," uviedla polícia.

23:01 Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zaželal zraneným na festivale skoré uzdravenie.

23:02 Mesto Trenčín sprístupnilo športovú halu. "Športová hala je sprístupnená pre účastníkov festivalu Pohoda, ktorí sa nemajú kde inde uchýliť, avšak prosíme účastníkov, ktorí majú kam inam ísť, aby využili prednostne iné možnosti," uviedli. Ľudí zároveň vyzvali, aby ak sa nepotrebujú pohybovať po cestách, neblokovali dopravu.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Spadnutý stan SLPS arény (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

22:59 Operačné stredisko záchrannej služby informovalo, že na mieste záchranári ošetrili 10 ľahko zranených osôb a následne ich transportovali do nemocníc v Trenčíne a Považskej Bystrici. Išlo prevažne o úrazy hlavy a horných končatín.

22:28 V týchto chvíľach sa rozhoduje, či bude festival pokračovať, alebo sa úplne zruší. Aktuálne je prerušený. Aktuálne to vyzerá tak, že ďalšie búrky v najbližších hodinách nehrozia.

Na festivale Pohoda počas búrky spadol veľký stan. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

22:20 Portál Aktuality uviedol, že do areálu sa ľudia zvonka nedostanú. Na výjazdových cestách z letiska sa tvoria kolóny. Ľudia by mali zachovať pokoj a pri odchode sa riadiť pokynmi záchranárskych a bezpečnostných zložiek. Prioritu pri odjazde majú záchranárske vozidlá.

Na festivale Pohoda počas búrky spadol veľký stan. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Na festivale Pohoda počas búrky spadol veľký stan. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Festival Pohoda zasiahla silná búrka, ktorá zhodila viacero stanov, vrátane stanu SĽSP, či pódií, ako aj Kušnierik stage. Trenčianska polícia spadnutie jedného z veľkých stanov potvrdila s tým, že na mieste už sú všetky záchranné zložky, hasiči a zdravotníci. V celom areáli momentálne nejde elektrina. Evakuácia nebola oficiálne vyhlásená, ľudia však opúšťajú letisko. Ľudí vyzvali, aby sa zbavili kovových predmetov a vypli si telefóny.

Festival Pohoda zasiahla silná búrka, padali stany! (Zdroj: FB)

"Po 20:30 OS ZZS SR vyslalo na festival Pohoda tri ambulancie RZP a jednu RLP. Oznamovateľ nám nahlásil, že počas búrky padol jeden zo stanov a na mieste má byť niekoľko zranených účastníkov festivalu. Zásah záchranárov prebieha. Zatiaľ máme informácie len o ľahko zranených," uviedla operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Podobná situácia sa odohrala presne pred 15 rokmi. 18. júla 2009 bol festival pre počasie tiež prerušný. Vo veľkej O2 aréne však pokračoval koncert skupín AMO a United Flavour. Nachádzali sa tam v tom čase stovky ľudí. Vietor bol však tak silný, že v jednom momente rozmetal plášť a kovové konštrukcie, ktoré ho podpierali, spadli. Nastala panika. Zomreli dvaja ľudia, ďalšie desiatky boli zranené.

Búrka na trenčianskom letisku (Zdroj: Tip čitateľa)