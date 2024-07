ŠTS sa opätovne zaoberá prípadom Mariána Magáta, obžalovaného z extrémizmu

Marián Magát (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Dozorujúci prokurátor Martin Nociar poukázal na to, že vo svojom odvolaní namietal zmenenú právnu kvalifikáciu, ako aj jednu časť oslobodzujúcej časti rozsudku. Zároveň potvrdil, že bude potrebné doplniť znalecké dokazovanie a vykonať listinné dôkazy.

archívne video

Obžalovaný Marián Magát dostal za extrémizmus šesť rokov väzenia (Zdroj: TASR/J. Novák/O. Hercegh)

Najvyšší súd rozsudok zrušil

Obhajca obžalovaného Martin Burian poznamenal, že sa v plnom rozsahu stotožňuje s rozhodnutím Najvyššieho súdu. Poukázal aj na to, že odvolací súd vo svojom uznesení vytkol najmä to, že nebolo relevantným spôsobom preukázané, že vyjadrenia na sociálnych sieťach, ktoré obžalovaný popieral, by aj skutočne písal. "On sa priznal k napísaniu mnohých vyjadrení na sociálnych sieťach, ale súčasne mnohé poprel, ktoré jednoducho nepísal," doplnil.

Samosudca ŠTS v januári uznal Mariána Magáta za vinného zo spáchania 43 skutkov, ktoré sa týkali najmä extrémistických trestných činov, za ktoré dostal šesťročný trest väzenia. Najvyšší súd však tento rozsudok neskôr zrušil a prípad vrátil naspäť na ŠTS. Trestných činov sa mal Marián Magát podľa obžaloby dopustiť v rokoch 2017 až 2021. Zadržali ho v januári 2022.