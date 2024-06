Ministerka zdravotníctva o interrupčnej tabletke: Koaličná rada bude o nej diskutovať

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Otázku zavedenia medikamentóznej formy interrupcie by mala riešiť koaličná rada po letných prázdninách. Uviedla to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) počas hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR v uplynulom týždni. Pripomenula, že odborníci podporujú zavedenie tzv. interrupčnej tabletky a jej podávanie výlučne v zdravotníckom zariadení do siedmeho týždňa tehotenstva.