Tisíce ľudí v Poľsku protestovali po neúspešnom hlasovaní o interrupciách

Ženy protestovali v Poľsku po neúspešnom hlasovaní o interrupciách (Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski)

VARŠAVA - Niekoľko tisíc ľudí vyšlo v utorok do ulíc poľských miest, aby protestovali proti rozhodnutiu poslancov dolnej komory poľského parlamentu, ktorí pred takmer dvomi týždňami neschválili novelu Trestného zákona, ktorá by dekriminalizovala pomoc pri umelom prerušení tehotenstva do 12. týždňa tehotenstva. Stovky žien sa zišli aj pred budovou parlamentu vo Varšave. Informujú o tom agentúry AFP a PAP.