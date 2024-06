Nehoda na ceste za Trstenou si vyžiadala troch zranených: Do nemocnice previezli aj dieťa

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

TRSTENÁ - Po piatkovej dopravnej nehode dvoch áut na ceste za Trstenou previezli do nemocnice troch ľudí, z toho jedno dieťa. Informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Vysvetlila, že 51-ročný vodič viedol osobné auto Toyota a pri odbočovaní vľavo z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do oproti idúceho auta Mercedes. Ten šoférovala 27-ročná vodička. "Pri dopravnej nehode utrpela zranenia spolujazdkyňa, vyžiadali si jej letecký prevoz do nemocnice. Vodičku druhého vozidla spolu s dieťaťom tiež previezli do nemocnice," konkretizovala Šefčíková.

U vodičov vykonanými dychovými skúškami požitie alkoholu nezistili. Bližšie okolnosti a presné príčiny dopravnej nehody sú podľa hovorkyne predmetom vyšetrovania.