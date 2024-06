Dlhoročná riaditeľka odboru volieb Chmelová končí svoje pôsobenie na poste

Eva Chmelová (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA - Sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu sú poslednými, ktoré ako zapisovateľka štátnej volebnej komisie i riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra (MV) SR absolvuje Eva Chmelová. Ku koncu júna sa rozhodla odísť do dôchodku. Potvrdil to minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý jej v sobotu prišiel poďakovať za dlhoročné pôsobenie v štruktúrach rezortu.