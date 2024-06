Podrobné výsledky eurovolieb: Ako volili vaši susedia? Tieto čísla hovoria za všetko!

(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer, Topky/Ramon Leško, Štatistický úrad)

BRATISLAVA - Verejnosti je už sprístupnená možnosť, na základne ktorej si môžete pozrieť podrobnejšie výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Vďaka nej viete zistiť, ako volili občania vo vašom meste alebo obci, či ako hlasovala susedná obec. Postačí vám na to len pár klikov. Zistite, ktorá strana uspela vo vašom okolí.

Víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku sa stalo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 27,81 percenta hlasov. Nasleduje strana Smer-SD (24,76 percenta) a hnutie Republika (12,53 percenta). Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za Hlas-SD (7,18 percenta) a KDH (7,14 percenta).

Vyhlásenie oficiálnych výsledkov eurovolieb 2024 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Štatistický úrad aj tentokrát zverejnil podrobné údaje o tom, ako sa hlasovalo v jednotlivých okresoch a obciach. Pod celkový výsledok sa najviac podpísali voliči v Bratislavskom kraji, kde zaznamenali najvyššiu volebnú účasť - 44,53 percenta. Najväčšiu podporu tam získalo od voličov Progresívne Slovensko (44,87%), ktoré nasleduje Smer - SD so ziskom 18,21 percenta.

PS triumfovalo pred Smerom aj v Trnavskom kraji (27,80% ku 23,17%) a tesne tiež v Košickom kraji (25,46% ku 23,99%). Smer zvíťazil v ostatných krajoch, pričom najväčšiu podporu mal v Trenčianskom kraji so ziskom 30,85 percenta hlasov. Za kandidátov PS hlasovalo v TSK 24,81 percenta voličov.

(Zdroj: Štatistický úrad SR)



PS a Smer nevyhrali len v štyroch okresoch

Smer alebo PS vyhralo vo všetkých okresoch na Slovensku s výnimkou štyroch. Väčšina obyvateľov v Námestove volila KDH, 26,36 percent. Silnú podporu malo KDH aj v Tvrdošínskom okrese, kde strana získala rovných 20 percent hlasov a len tesne ich porazil Smer s 20,89 percentami. Strana Szövetség – Maďarská aliancia zvíťazila v okresoch Dunajská Streda (43,76%), Komárno (41,01%) a Rimavská Sobota (24,99%).

V okrese s najvyššou volebnou účasťou Bratislava I – Staré Mesto, s prehľadom vyhralo hnutie PS s 53,79 percenta pred Smerom, ktorý získal iba 13,85 percent. Naopak, v Revúcej, okresnom meste s najnižšou účasťou, vyhral Smer-SD s 37,69 percentami pred PS (18,91 percenta).

Vo voľbách do Európskeho parlamentu bola historicky najvyššia účasť, volilo viac ako 1,5 milióna voličov (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

V rámci obcí zaznamenali najvyššiu volebnú účasť v obci Potok v okrese Ružomberok, kde dosiahla 90 percent. 27,90% tam získal Smer, pričom PS 20,93%. Najmenší podiel voličov prišiel hlasovať v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa, kde účasť dosiahla len 1,03 percenta. Na Víťazstvo tam koalícii Slovensko, Za ľudí stačilo len 5 hlasov (27,77 percent).

V Trenčianskej Turnej v okrese Trenčín sa výsledky volieb najviac priblížili celoslovenským výsledkom. PS tam dosiahlo 28,71 percent, Smer - SD 24,01 percent a tretia Republika 13,33 percent.