V Belgicku v nedeľu hlasujú v parlamentných, regionálnych i európskych voľbách

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Obyvatelia Belgicka budú v nedeľu rozhodovať o zložení federálneho parlamentu i regionálnych zastupiteľstiev. V krajine sa v tento deň konajú aj voľby do Európskeho parlamentu (EP). Informuje agentúrya AP a portál The Brussel Times.

Poslanci 150-člennej snemovne reprezentantov sú volení na päťročné funkčné obdobie. Každá z 10 belgických provincií a hlavné mesto Brusel má pridelený určený počet kresiel. Horná snemovňa, Senát, je zložená z 50 zástupcov z regionálnych parlamentov a 10 senátorov vybraných z politických strán na základe výsledkov volieb. Volebná účasť je povinná pre všetkých občanov krajiny vo veku od 18 rokov. Vo voľbách do EP je to od 16 rokov. Belgičania žijúci v zahraničí môžu voliť, ak sa vopred registrovali. Za porušenie povinnej volebnej účasti hrozí pokuta od 40 do 80 eur, k jej udeleniu však dochádza zriedka, píše The Brussel Times.

Volebné miestnosti budú otvorené od 8.00 h do 14.00 h. V obvodoch, kde je možné hlasovať elektronicky, budú otvorené o dve hodiny dlhšie. Belgicko je rozdelené na frankofónne Valónsko na severe a Flámsko v južnej časti krajiny, kde väčšina obyvateľov používa holandský jazyk, pripomína AFP. Vo vláde bývajú zastúpené politické strany z oboch týchto regiónov. V roku 2011 Belgicko prekonalo svetový rekord bez vlády (541 dní) po voľbách z júna 2010. Po voľbách v roku 2019 rokovania o zostavení vlády trvali 493 dní a nakoniec vznikla viacfarebná sedemčlenná koalícia bez účasti víťaza volieb v snahe udržať krajnú pravicu mimo rozhodovania.