Rodiny s deťmi v obci na Záhorí sa boja vyjsť na ulicu! Susedovi vadil detský krik, tak vytiahol zbraň

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

archívne video

Žena sa v Revúcej viezla na streche auta (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

O prípade informujú noviny.sk. Bližšie situáciu, ktorá nastala na tichej ulici v Kostolišti, opísal starosta obce Hubert Danihel. Mužovi vadilo, že sa na ulici hrali deti, ktoré prirodzene vydávali krik. Sused oproti vzal riešenie do vlastných rúk naozaj nevhodným spôsobom.

"Vbehol do domu a vraj vytiahol plynovú zbraň," tvrdí starosta s tým, že predtým chcel vraj hluk zastaviť tak, že použil zariadenie, ktoré vydávalo piskľavý zvuk. "Zapol niekde v dome generátor vysokofrekvenčného signálu, ktorý je dosť citlivý pre uši. Vraj si deti zapchávali uši," dodal s tým, že tieto konflikty pretrvávajú už dlhšiu dobu a vyústilo to do toho, že ľudia majú strach vyjsť na ulicu.

"Práve by sme sa mali tešiť, že majú normálne detstvo, že sa hrajú, spievajú si a tento pán, by bol najradšej, keby boli na telefóne," povedala pre noviny.sk obyvateľka Kostolišťa.

Prípad rieši polícia

Po incidente boli na miesto privolaní policajti, ktorí muža umiestnili do cely policajného zaistenia. "Poverený príslušník okresného riaditeľstva v Malackách začal trestné stíhanie vo veci nebezpečného vyhrážania 35-ročnému občanovi Českej republiky," informovala TV Joj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislava Silvia Šimková s tým, že bližšie informácie poskytnú, keď to procesná situácia umožní. Polícia prípad naďalej vyšetruje, no muža prepustili na slobodu.