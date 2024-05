Minister Blanár potvrdil, že zastúpi Fica na mierovej konferencii o Ukrajine v Ženeve

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár zastúpi premiéra SR Roberta Fica na júnovej mierovej konferencii o Ukrajine v Ženeve. Minister to potvrdil po skončení pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.

VIDEO Blanár o tom, že na mierovej konferencii o Ukrajine nahradí premiéra Fica

Blanár o tom, že na mierovej konferencii o Ukrajine nahradí premiéra Fica (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Blanár pripomenul, že ministri zahraničných vecí EÚ sa zaoberali najmä situáciou na Ukrajine a v Pásme Gazy. Spresnil, že súčasná situácia na Ukrajine je veľmi zlá, lebo došlo k otvoreniu ďalšieho frontu, pričom Rusko postupuje, aj keď iba "malými krokmi"."Ukrajina volá predovšetkým po pomoci v podobe protivzdušnej obrany. Minister Dmytro Kuleba požadoval sedem systémov Patriot, zatiaľ, pokiaľ mám dobré informácie, by to mal byť iba jeden systém Patriot," opísal situáciu Blanár.

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zopakoval, že z pohľadu Slovenska zostáva podstatné to, čo súčasná vláda hovorí od svojho nástupu - že treba maximálne podporovať mierové riešenia. Aj preto v Bruseli vyhlásil, že najdôležitejšie bude to, čo sa udeje na mierovej konferencii v Ženeve 15. a 16. júna.Vyjadril nádej, že na tejto konferencii sa zúčastní čo najviac krajín, aj "globálni hráči globálneho juhu", predovšetkým Čína. Podľa jeho slov bez nich nie je možné garantovať výsledky mierovej konferencie, ktoré by mohlo akceptovať aj Rusko.

Ruská federácia naznačila, že na tejto konferencii sa nezúčastní

"Ruská federácia naznačila, že na tejto konferencii sa nezúčastní a že akýkoľvek záver konferencie bude brať ako ultimátum. Som však aj trochu pozitívne naladený, lebo sú informácie o tom, že ďalšia mierová konferencia by mala pokračovať v Saudskej Arábii, kde by už mohla byť pozvaná aj Ruská federácia. Toto je kľúčové z hľadiska ďalšieho vývoja konfliktu na Ukrajine," vysvetlil.

Na otázku, kto bude zastupovať Slovensko na júnovej konferencii v Ženeve, Blanár pripomenul, že premiér Fico svoju osobnú účasť prisľúbil v apríli ukrajinskému premiérovi Denisovi Šmyhaľovi počas spoločného zasadnutia vlád v Michalovciach, čo sa však zmenilo po atentáte v Handlovej 15. mája."Po atentáte na premiéra Roberta Fica nemôžeme garantovať jeho účasť, pretože stále je v intenzívnej starostlivosti, takže ja som prebral túto pozíciu a zúčastním sa ako minister zahraničných vecí za Slovensko na tejto mierovej konferencii," odkázal Blanár.