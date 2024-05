Poslanci diskutujú o vládnej novele k regulácii výskytu medveďov

Ilustračné foto (Zdroj: unsplash.com/Zdeněk Macháček)

BRATISLAVA - Do diskusie v pléne Národnej rady (NR) SR o novele zákona o ochrane prírody a krajiny sa prihlásilo písomne šesť rečníkov. Novela, ktorá je v druhom čítaní, mení aj zákon o civilnej ochrane. Týka sa regulácie premnožených medveďov. Do diskusie sa prihlásili predstavitelia opozičných klubov. Ako prvá vystúpila Tamara Stohlová (PS), ktorá predložila viacerých pozmeňujúcich návrhov.

PS podľa jej slov nechce, aby sa k opatreniam pristupovalo skratkovito. Cez pozmeňujúce návrhy chce vytvoriť opatrenia smerujúce k väčšej ochrane života a zdravia ľudí. Súčasťou návrhov je aj potreba preventívnych opatrení pre ľudí žijúcich v oblastiach s možným výskytom medveďa. PS chce zaviesť povinnosť pre obce a štátnych ochranárov informovať obyvateľov o správaní pri strete s medveďom. Malo by ísť o prednášky či informačné tabule.

archívne video

Remišová a Šipoš o situácii s Veronika Remišová a Michal Šipoš o situácii s medveďmi (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ak je to možné, malo by sa podľa Stohlovej návrhu preferovať uspatie a až následné usmrtenie problémového medveďa. Chce tiež, aby sa vnadenie zakázalo minimálne dva kilometre od ľudských sídiel a jeden kilometer od turistických trás. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie by malo byť vnadenie v danej oblasti zakázané úplne.

V rokovaní bude parlament pokračovať po obednej prestávke od 14.00 h. V rozprave by mali vystúpiť ešte Alojz Hlina (SaS), Marián Čaučík (KDH), Veronika Remišová a Rastislav Krátky (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ), ako aj Ondrej Dostál (SaS).