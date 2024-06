Prezidentka odobrila, aby sa pre výskyt medveďa vyhlasovala mimoriadna situácia

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Pre výskyt medveďa hnedého sa bude po novom vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Po jej vyhlásení bude zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli medvede prilákať. Zároveň bude samospráva povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody, ktorou sa mení aj zákon o civilnej ochrane. Právnu úpravu v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Envirorezort vysvetlil, že ak sú v príčinnej súvislosti výskyt medveďa a vnadiská, likvidácia týchto vnadísk by mala prispieť k návratu medveďa do prirodzeného miesta výskytu. Pôvodný návrh hovoril o pojme "veľká šelma", napokon poslanci pozmenili jeho znenie. Nová legislatíva tak rieši záležitosti týkajúce sa len medveďa hnedého. Ak vnadiská nebudú príčinou výskytu medveďa, návrh umožňuje povoliť výnimky na elimináciu problémových jedincov, ktoré svojím výskytom a správaním predstavujú potenciálne ohrozenie života, zdravia a škody na majetku.

Povolenie výnimky

Vzhľadom na to, že pri výskyte a riešení situácie s medveďom je potrebné postupovať aj v súčinnosti s inými subjektmi, Ministerstvo životného prostredia SR bude po novom oprávnené povoliť výnimku pre tieto subjekty, a to v prípade, ak je vyhlásená mimoriadna situácia. Rezort doplnil, že na odstrel medveďa by sa správny poriadok nemal uplatňovať na proces povolenia výnimiek. Cieľom je, aby sa v čo najkratšom čase vydali výnimky na odstrel problémového jedinca. Nová legislatíva má byť účinná dňom vyhlásenia.