Veľká prezidentská debata: Medzi Korčokom a Pellegrinim to vrelo! V ich dueli nechýbali tvrdé slová

21:35 Debata je na konci. Každý z dvojice kandidátov ešte počas jednej minúty prehovoril k divákom. Zároveň prisľúbili účasť v debate aj pred druhým kolom prezidentských volieb v prípade, že do neho obaja postúpia.

21:33 Pellegrini na otázku, či by sa stretol s Vladimirom Putinom, reagoval slovami: "Nepredpokladám, že počas vojny je to možné." Korčok povedal, že v tomto majú podobné stanovisko s Pellegrinim.

21:28 Pellegrini povedal, že ako prezident by si minimálne zavolal predsedu Ústavného súdu SR, ak by sa stalo to, čo pri novele Trestného zákona, keď sa rozhodnutie Ústavného súdu niekoľko hodín "potuloval" po médiách. Oficiálne dotknuté strany v tom čase ešte o rozhodnutí súdu informované neboli. Únik informácií nie je v poriadku ani podľa Korčoka.

21:26 Korčok by odmietol vymenovať Pavla Gašpara za šéfa SIS. "Je neprijateľný z toho dôvodu, že ste obišli normálny proces, ale inštalovali ste ho do funkcie námestníka," povedal Korčok. Podľa Korčoka je to na úkor vonkajšej aj vnútornej bezpečnosti Slovenska. Na otázku, či by za ministra menoval Rudolfa Huliaka, Korčok priamo neodpovedal. "Budem rešpektovať nominácie, ale budem ako prezident posudzovať, či tá ktorá nominácia spĺňa nároky," povedal. Pellegrini by Pavla Gašpara vymenoval, pokiaľ by spĺňal zákonné predpoklady na túto funkciu. Pokiaľ sú pochybnosti o Gašparovom majetku, mal by ich podľa Pellegriniho preveriť parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

21:18 Na prezidentský palác bolo podľa Korčoka útočené posledných 10 rokov. Pellegrinimu vytkol, že bol pri tom ticho. "Verejne som sa vyjadril, že sa nepatrí na prezidentku útočiť," povedal Pellegrini. Pellegrini tiež poukázal na to, že od začiatku tejto vlády sa ešte ani raz nestretli v prezidentskom paláci na úrovni troch najvyšších ústavných činiteľov.

21:10 "Rozhodujúce je pri tomto stretnutí, že ja som sa dvakrát stretol s ruským ministrom zahraničných vecí vtedy, keď sa s ním stretával celý svet," povedal Korčok. Korčok sa so Sergejom Lavrovom stretol ešte pred konfliktom na Ukrajine, no už po anexii Krymu. "Ja vôbec nevyčítam pánovi Korčokovi, že sa stretol s pánom Lavrovom, vítam to," reagoval Pellegrini.

21:03 Moderátor Michal Kovačič pripomenul Korčokovi, že slúžil viacerým premiérom. "Slúžil som Slovensku," tvrdí Korčok. Tiež pripomenul Korčokov obhajujúci postoj v kauze "Evka", ktorá sa týkala predraženého slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

20:59 Debata sa venuje už niekoľko minút postoju oboch kandidátov ku konfliktu na Ukrajine. Spojenci sa podľa Korčoka boja na stretnutiach hovoriť "veci", lebo sa boja, že ich Slovensko posunie do Ruska. Pellegrini tvrdí, že chce zastaviť zabíjanie na Ukrajine. Slovákov nazval mierumilovným národom. Korčok reagoval tým, že vládni politici sa tvária ako mierotvorcovia, no pre mier nič neurobili. "Chcete mier a ešte ste žiadnu mierovú iniciatívu nepredložili," povedal.

20:52 Pellegrini povedal, že Slovensko pomohlo Ukrajine, koľko sa dalo a viac sa ani nedá.

20:48 Podľa Korčoka sú so súhlasom vlády vyvážané zbrane na Ukrajinu.

20:45 "Suverénny politik má stáť na strane Slovenska, nie českej vlády," vyhlásil Pellegrini. Reagoval tak na aktuálne česko-slovenské vzťahy. Korčok uviedol, že to, čo robí koalícia, je hrubým porušením záujmov Slovensko a vláda škodí Slovensku. Podľa Korčoka je zodpovednosť za zhoršenie vzájomných vzťahov na strane Slovenska.

20:40 Peter Pellegrini na úvod povedal, že nemá vedomosť, že by sa doteraz vyhýbal debate s Ivanom Korčokom. Ivan Korčok uviedol, že občania nemali možnosť, aby ich v dueli videli. Pellegrini však tvrdí, že dostal dve pozvánky do duelov s Korčokom, do Denníka N a SME, na ktoré si ľudia museli kupovať lístky. "By som sa hanbil, keby ľudia museli platiť, aby nás videli," povedal šéf Hlasu. Záležitosť už nechce riešiť ani Korčok.

Pellegrini a Korčok sú horúci kandidáti

Vo voľbách na prezidenta SR, ktorých prvé kolo sa uskutoční najbližšiu sobotu (23. 3.), sa chystá uchádzať o hlasy voličov desať kandidátov. Okrem Harabina sú to Patrik Dubovský, Krisztián Forró, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Róbert Švec.

Peter Pellegrini a Ivan Korčok patria podľa prieskumov k horúcim kandidátom na postup do druhého kola. Podľa posledného prieskumu agentúry Focus, ktorý bol realizovaný začiatkom marca pre TV Markíza, by vyhral Pellegrini so ziskom 56 percent hlasov voličov. Druhý by skončil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok, získal by 44 percent. Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Pellegrini, získal by 34,4 percenta hlasov. Korčok by skončil druhý s 33,1 percenta. Na treťom mieste by v prvom kole volieb skončil Štefan Harabin (12,7 percenta). Nasledovali by Igor Matovič (4,7 percenta), Ján Kubiš (4,5 percenta), Krisztián Forró (3,2 percenta) a Andrej Danko (3,1 percenta). Menej ako tri percentá by získali Marian Kotleba (1,8 percenta), Patrik Dubovský (1,5 percenta), Róbert Švec (0,6 percenta) a Milan Náhlik (0,4 percenta). Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1010 respondentov v období od 7. do 11. marca.