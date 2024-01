NAŽIVO Obrovské prekvapenie na poslednú chvíľu: Matovič kandiduje za prezidenta!

Igor Matovič oznamuje kandidatúru za prezidenta (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

NAŽIVO Brífing hnutia Slovensko na tému „Postup hnutia v prezidentských voľbách“

„Hlásim sa do boja,“ oznámil svoju kandidatúru za prezidenta SR Igor Matovič. „Stojím tu pred vami ako človek, ktorý do toho ide preto, lebo nechce vidieť svoj národ, ktorý trpí na to, že miluje nenávisť, miluje lož, miluje pretvárku, pózy a frázy,“ uviedol Matovič a poukázal na to, že sme národ, ktorý najviac dôveruje konšpiráciam. Chce, aby jeho kampaň bola o hľadaní pravdy. Podľa jeho slov sme stratili demokraciu.

Igor Matovič počas brífingu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Proti mne a proti našemu hnutiu sa spikli média v rukách mafie, proruských kolaborantov a progresívcov. V tejto kampani nejdem škodiť Ivanovi Korčokovi. Idem mu dávať otázky, na ktoré občania potrebujú vedieť odpoveď,“ uviedol. Nechce nechať plynúť predvolebnú kampaň tak, že bude Korčok debatovať s mafiánmi a dezolátmi o tom, kto má byť prezidentom.

"Nejdeme ubližovať, ideme občanom pomôcť a kandidátom okoreniť ich kampaň," dodal s tým, že si uvedomuje, že nemá šancu postúpiť do druhého kola. Tvrdí, že chce držať chrbát demokratickému kandidátovi, ktorý sa dostane do druhého kola.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

O prezidentský palác chce zabojovať aj historik Patrik Dubovský. Poslanci NR SR z klubu Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia sa podpísali pod oba návrhy. Matovič na tlačovej konferencii priblížil, že Dubovský je kandidátom Za ľudí a KÚ. Bližšie informácie však poskytnúť nechcel. "Chceli sme pomôcť konzervatívnemu kandidátovi," uviedol bez poskytnutia podrobností. Za ľudí má mať k tomu samostatnú tlačovú konferenciu.

Podpisy odovzdali na poslednú chvíľu

Ako predtým ráno informovali tvnoviny.sk, podpisy odovzdali doslova o päť minút dvanásť, keď s nimi dorazil predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš dorazil do Kancelárie NR SR. Podľa informácií TV Markíza sa do boja o kreslo hlavy štáty zapojí líder hnutia Slovensko Igor Matovič, ale aj historik Patrik Dubovský.

Stanovisko hnutia Slovensko k prezidentským voľbám (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Návrhy kandidátov na prezidenta bolo možné odovzdať do 30. januára do polnoci. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15-tisíc podpismi.

Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude. Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.