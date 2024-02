Matovičova kandidatúra valcuje internet: Pripravte si bránice, Z týchto vtipov týždňa pôjdete do kolien!

(Zdroj: Facebook/Zomri)

BRATISLAVA – Máme za sebou týždeň, v ktorom sme spoznali kompletný zoznam kandidátov v prezidentských voľbách. No a nebol by to Igor Matovič, keby na poslednú chvíľu opäť všetkých neprekvapil. Jeho oznámenie kandidatúry a prirovnanie sa k bobkovému listu zdvihlo zo stoličiek všetkých internetových vtipkárov, ktorí okamžite zapojili svoju kreativitu. Z tohto výberu top vtipov týždňa pôjdete do kolien.