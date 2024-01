Zlomeniny aj podvrtnuté členky: Zľadovatené chodníky si vypýtali daň! TOTO sú vaše práva v prípade zranení

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Zmrznuté chodníky, autá obalené ľadovou škrupinou a nespočetne veľa nehôd a zranení. Taká bola realita utorkového rána na západe Slovenska. Za poľadovicu v Bratislave a okolí mohol mrznúci dážď, ktorý nad naše územie dorazil v noci. Na jeho príchod na sociálnej sieti upozornili aj meteorológovia z SHMÚ.

Poľadovica v Petržalke dáva ľuďom zabrať

"Od západu sa do našej oblasti blíži pásmo zrážok, ktoré sú zväčša dažďové. Keďže u nás väčšinou mrzne, dažďové zrážky budú mrznúce, najmä na západe. V noci a ráno preto buďte na cestách a chodníkoch veľmi opatrní. Mráz aktuálne nie je v lokalitách, kde je najbežnejší, tj. na väčšine územia Žilinského kraja, Spiša a v Trenčianskom kraji. V priebehu noci sa postupne ochladí a zrážky už budú väčšinou snehové," upozornili. Podobne to v mnohých častiach Slovenska vyzerá aj dnes. Na poplach bijú napríkald v okolí Trnavy a Nitry, kde sa opäť šmýka.

Cestou do práce však vznikali rôzne nebezpečné situácie. Centrálne príjmy Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) pocítili nápor pacientov s úrazmi po pošmyknutí na zľadovatených chodníkoch a cestách. Doteraz zdravotníci ošetrili takmer 50 pacientov, pričom stále prichádzajú ďalší. Pre TASR to uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská.

"Najčastejšie naši zdravotníci ošetrujú ľahšie úrazy ako pomliaždeniny, podvrtnutia, tržné rany, pri ktorých je postačujúce ambulantné ošetrenie. Výnimkou však nie sú ani zlomeniny dolných a horných končatín, úrazy hlavy a chrbtice," priblížila. Mnohí z týchto pacientov sa podľa jej slov musia podrobiť operačnému zákroku, a preto zostávajú hospitalizovaní v nemocnici. "Vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé počasie apelujeme na zvýšenú opatrnosť chodcov," dodala hovorkyňa.

V súvislosti s poľadovicou evidujú v utorok zvýšený počet pacientov aj na urgentnom príjme v bratislavskej Nemocnici Bory. "Prevažne išlo o rôzne druhy narazenia alebo zlomeniny," spresnila junior PR a marketingová špecialistka Penta Hospitals SK Bibiána Ovečková. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) eviduje extrémny nárast úrazov a dopravných nehôd v súvislosti s poľadovicou. Najhoršia situácia je v Bratislavskom kraji. Povedala to hovorkyňa OSZZS Petra Klimešová. "Len v Bratislavskom kraji sme do 11.00 h vyslali 22 ambulancií k úrazom a štyri ambulancie k dopravným nehodám, pri ktorých zohralo úlohu počasie," uviedla Klimešová.

Aké má zranený práva?

Aj keď sa správcovia údržby chodníkov snažili komunikácie udržať v takom stave, aby boli pre ľudí bezpečné, nie vo všetkých prípadoch sa im to podarilo. Výsledkom sú desiatky zranených. Ak sa však zranenie stane na chodníku, ktorý nebol upravený, má poškodený možnosť domáhať sa nároku na odškodné. Ako?

Podľa ust. § 9a/ ods. 3 cit. zákona platí, že "správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť." Správcom týchto komunikácii je zvyčajne mesto, obec či mestská časť, no nemusí tomu vždy tak byť. "Z aplikačnej praxe nie je známe, neexistujú dáta, či všetky miestne komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obce / mesta, aj obec / mesto spravuje. Obce / mestá môžu mať a uzatvorené zmluvy s tretími subjektami," upozornil predseda ZMOS Jozef Božik.

"Samozrejme osoba ak sa pošmykne a spôsobí si zranenie alebo inú ujmu má nárok na náhradu škody. V aplikačnej praxi je normálom, že obce sú pre dané prípady poistené. V zmysle ust. § 442 a nasl. Obč. zákonníka si budete môcť uplatniť nárok na odškodné, najmä náklady vynaložené na zdravotnú starostlivosť, vrátane náhrady za spôsobenú bolesť, tzv. bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia," poukázal šéf ZMOS. Ako dodal, je potrebné k žiadosti o nárokovanie odškodného priložiť aj lekársky posudok. V ňom ošetrujúci lekár ohodnotí poškodenie v bodoch a rovnako zdôvodní ho podľa zák. č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Avšak, o vydanie lekárskeho posudku môže požiadať aj samotné mesto či obec, ktoré je správcom komunikácie. Na tento akt je však potrebné vydanie súhlasu poškodeného.

Na základe zákona má lekársky posudok obsahovať údaje o poškodenom (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a povolanie poškodeného), dátum vzniku poškodenia na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, dátum priznania choroby z povolania, miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví, čísla položiek, podľa ktorých sa hodnotila bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, určenie diagnózy, hodnotenie v bodoch a zdôvodnenie, celkový počet bodov. "Z lekárskeho posudku musí byť zrejmé, na základe akých skutočností posudzujúci lekár dospel k celkovému počtu bodov," píše sa v zákone.

Každé poranenie má ohraničený špecifický počet bodov. Napríklad, za povrchovú ranu ruky, ktorá bola chirurgicky ošetrená, sa dáva 5-10 bodov, podvrtnutie zápästia 15 bodov, za zlomenú vretennú kosť od 40 do 75 v závislosti od rozsahu zranenia.

Ako to teda je?

Bližšie informácie, ako získať odškodné za úraz na zľadovatenom a neupravenom chodníku, poskytla poisťovňa UNIQA. Podľa hovorkyne spoločnosti Beáty Lipšicovej patria práve zlomeniny rúk a nôh, podvrtnutia členkov, odreniny či natiahnutie kĺbov medzi najčastejšie prípady, ktoré nahlasujú Slováci v zime po pádoch na zľadovatených chodníkoch.

Jednou z možností je, že si poškodení môžu škodu nárokovať z vlastnej úrazovej či životnej poistky. "Plnenie môžete dostať za trvalé následky úrazu, hospitalizáciu, chirurgický zákrok, zlomeninu kosti či odškodné za práceneschopnosť," upozornila Lipšicová. Druhým variantom je, ak náhradu škody poskytne príslušná obec či mesto, ktoré za údržbu chodníka zodpovedá.

Ak má obec alebo mesto uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, odškodnenie je možné dostať z tejto poistky, ktorá kryje škody na živote, zdraví a majetku spôsobené iným osobám. Poškodený si môže nárokovať bolestné, stratu na zárobku, náklady účelne vynaložené na liečenie, či sťaženie spoločenského uplatnenia. Zranený má nárok aj na náhradu škody na majetku. Ide napríklad o poškodený mobil či oblečenie.

Treba zabezpečiť dôkazy

Aj pri poistení zodpovednosti obce platí, že poistení by mali predchádzať vzniku poistnej udalosti a nemali by údržbu zanedbávať. Obce a mestá nezbavuje zodpovednosti za údržbu napr. tabuľa so všeobecným oznamom, že chodník sa v zime neudržiava. Samozrejme, sú udalosti z vyššej moci, ktoré nastanú náhle a silne ovplyvnia lokálne podmienky (napr. cez noc vzniknutá poľadovica). V takom prípade vlastník či správca za škodu nezodpovedá.

„V prípade akéhokoľvek odškodnenia z poistenia zodpovednosti musí byť jasné, že k úrazu naozaj prišlo následkom neodprataného alebo šmykľavého chodníka. Aj preto odporúčame pred nahlásením poistnej udalosti všetko riadne zdokumentovať,“ hovorí manažér poistenia majetku UNIQA Zdeněk Hruška.

Inými slovami - ak sa stane, že spadnete na chodníku, mali by ste si zabezpečiť čo najviac dôkazov a svedkov o tom, že chodník bol skutočne neodprataný. Dôkazom je napríklad aj krátke video zaznamenané na smartfón, ak bol na mieste svedok, ktorý celý incident videl a vie dosvedčiť, že chodník bol zľadovatený, treba si od neho vypýtať telefónne číslo. "V prípade vážnejšieho úrazu odporúčame privolať napr. mestskú políciu, ktorá stav povrchu chodníka zdokumentuje. V prípade, že poškodený nevie preukázať, že chodník bol naozaj neudržiavaný, prípadne nemá dôkaz o tom, že k úrazu došlo na mieste, za ktoré zodpovedá poistený, môže dôjsť k problémom pri plnení,“ upozorňuje Hruška.

Po zdokumentovaní nehody treba ísť s dôkazmi na príslušný miestny úrad. Tam treba požiadať o náhradu škody. Ak je samospráva poistená, následne oznámia udalosť. Poisťovňa bude od poškodeného požadovať preukázanie priebehu vzniku škody, ako aj výšku nároku, ktorý požadujete od obce. Poisťovňa pritom odporúča poškodenému, aby si odkladal všetky lekárske správy a dokumentáciu o úraze a poškodené veci. Po ukončení PN treba požiadať ošetrujúceho lekára o vystavenie lekárskeho posudku o bolestnom a v prípade trvalých následkov úrazu aj posudok o sťažení spoločenského uplatnenia. Ten je však možné vystaviť najskôr rok od úrazu. Tieto dokumenty bude požadovať poisťovňa pri uplatňovaní si nároku na odškodné. „V prípade, že máte uzatvorenú aj úrazovú poistku, môžete si uplatňovať odškodnenie úrazu z nej a aj bolestné z poistenia zodpovednosti obce alebo mesta,“ uzatvára UNIQA.