Združenie miest a obcí Slovenska považuje početné nakupovanie defibrilátorov za mrhanie financiami

defibrilátor (Zdroj: archív F.M.)

Božik priblížil, že právna úprava, ktorá v tomto roku prichádza do platnosti, ukladá obciam a mestám nad 500 obyvateľov povinnosť mať verejne dostupný defibrilátor a ďalší na každých 5000 obyvateľov. "Aby mestá nakupovali desiatky defibrilátorov, ktoré budú niekde umiestnené a nebudú sa používať, považujeme za zbytočné mrhanie finančnými prostriedkami," dodal šéf ZMOS-u. Poukázal, že pre obce to znamená ďalšiu povinnosť a ďalšie potrebné financie.

archívne video

Stanovisko ZMOS k zákonnej povinnosti umiestniť v obciach defibrilátory (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Vláda má podľa neho záujem so združením rokovať, chcú preto využiť priestor, aby sa zákon zrušil a bol na dobrovoľnej báze. Priblížil, že viacerí starostovia a primátori majú defibrilátory nakúpené a aj ich reálne využívajú.

Zákon podľa primátora Martina nereflektuje profesionalitu občanov a schopnosť poskytnúť takúto starostlivosť. "Na druhej strane nie je v zákone zabezpečené financovanie. Ďalšia problematická časť je, že chýba zodpovednosť konkrétnej obce a mesta, ale aj konkrétneho občana, ktorý sa rozhodne použiť techniku," ozrejmil Danko. Myšlienka je to podľa neho dobrá, ale je potrebné prehodnotiť početnosť a pripravenosť občanov na použitie prístroja.

Defibrilátor sa ťažko používa

"Defibrilátor, ktorý je niekde umiestnený, je síce verejne dostupný, ale veľmi ťažko sa používa. Je takisto veľmi ťažké nájsť ľudí, ktorí by za to boli zodpovední," uviedol Božik. Podotkol, že niektoré obce to robia prostredníctvom dobrovoľných hasičov, mestá to realizujú predovšetkým cez mestské polície.

Povinnosť umiestniť a zabezpečiť funkčnosť verejne prístupného automatického externého defibrilátora obciam nad 500 obyvateľov minulý rok schválil parlament a odobrila ju aj prezidentka Zuzana Čaputová. Autori novely skonštatovali, že verejných defibrilátorov je na Slovensku málo. Poukázali, že najbližšie dostupný defibrilátor zvyšuje šancu na prežitie ešte pred príchodom záchrannej služby.