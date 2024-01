Ochromilo nás mrazivé peklo! Z ciest a chodníkov je čistý ľad: Kopia sa nehody, kolabuje verejná doprava

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Západné Slovensko sužuje mrznúci dážď a nehody pribúdajú ako na bežiacom páse. Prvé problémy zaznamenali vodiči už počas noci, no situácia sa dnes ráno ešte viac zdramatizovala. Najkritickejšia je na západnom Slovensku.

Prechod studeného frontu, ktorý prechádzal zo západu smerom na východ priniesol zrážky v skorých ranných hodinách aj na východné Slovensko, kde sneží, informuje imeteo.sk. Aj keď mrznúci dážď nemal takú intenzitu ako v susedných Čechách, podľa fotografií ciest, chodníkov a áut spôsobuje komplikácie už aj u nás. Českí meteorológovia informovali pred poľadovicou už včera a varovali, aby sa ľudia vyhli cestám, ak je to možné.

Najväčšie problémy zaznamenali na juhu Moravy a Vysočiny, kde musela polícia aj uzatvárať cesty, ľad pokryl aj elektrické vedenia a na autách sa vytvorila súvislá vrstva ľadu do 1,5 cm. Na Slovensku pokryl ľad okresy Senec, Senica, Pezinok, Skalica a čiastočne aj Trnava a Piešťany, informuje Slovenská správa ciest.

O súvislej vrstve ľadu na cestách informuje aj polícia. V Trnavskom kraji skončilo mimo cestu už 5 vozidiel. „Na klzkej ceste nezvládli riadenie a dostali šmyk“, uviedli v príspevku na sociálnej sieti. Zároveň apelujú na vodičov, aby zvýšili opatrnosť na cestách a svoju jazdu prispôsobili stavu vozovky najmä mimo obcí. Cyklistom neodporúčajú jazdiť vôbec, chodci by mali byť obozretní aj na priechodoch pre chodcov, vodič ich môže spozorovať neskoro a na klzkej vozovke nestihne zabrzdiť.

Problémy zaznamenali aj v hlavnom meste. Od štvrtej hodiny rannej nepremávali električky pre silnú námrazu na koľajovom vedení. Cestujúci museli použiť autobusy a trolejbusy. Po 6. hodine rannej bola obmedzená premávka liniek 4 a 9 do Karlovej Vsi, Dúbravky a Ružinova. S pribúdajúcimi hodinami by sa situácia na cestách a hodinách mala zlepšiť, no zatiaľ je opatrnosť stále na mieste.