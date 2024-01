Umelci majú toho dosť! Spustili petíciu za odstúpenie Šimkovičovej: Podpisy rastú každou minútou

Ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú v petícii žiadajú, aby odstúpila (Zdroj: TASR/Martin Baumann, peticie.com)

Aktuálne dianie na Ministerstve kultúry SR podľa signatárov petície dokazuje, že si ako jeho čelná predstaviteľka zamieňa výkon verejnej funkcie v demokratickom a právnom štáte s autokratickým výkonom moci. Žiadajú ju preto o okamžité odstúpenie z funkcie. "Výkon verejnej funkcie je službou vo verejnom záujme, v prípade MK SR sme však my, pracovníci odvetvia kultúry, svedkami a svedkyňami presného opaku. Rozhodnutia sú realizované bez akejkoľvek verejnej diskusie alebo rokovaní s odbornou verejnosťou," uvádzajú.

Účelové aktivity ministerstva pod jej vedením označujú za nesystematické, deštruktívne, netransparentné, vykonávané výlučne z pozície moci, bez odborných kompetencií či reflexie. "Navyše, oficiálne komunikačné kanály ministerstva sa zneužívajú na šírenie zavádzajúcich, diskriminačných, homofóbnych a transfóbnych obsahov, čo je nielen za hranicou profesionálnej i ľudskej etiky, ale potenciálne tiež zákona," kritizujú s tým, že diskriminačné vyhlásenia Šimkovičovej ako verejnej reprezentantky Ministerstva kultúry sú v príkrom rozpore s podstatou súčasnej kultúry, ktorou je inkluzívnosť.



Protestujú aj proti zámeru zlúčiť Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond a Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Tieto fondy podľa signatárov petície predstavujú nezávislé a odborné mechanizmy redistribúcie verejných zdrojov v oblasti kultúry a umenia. "Návrh na ich zlúčenie a reštrukturalizáciu bez akejkoľvek odbornej diskusie nemôžeme vnímať inak ako pokus o ich politizáciu a deprofesionalizáciu, čo v dlhodobom horizonte povedie k oslabeniu kvality, rôznorodosti, ale aj udržateľnosti kultúry a umenia na Slovensku," vysvetľujú.

Osoby pracujúce v umení a kultúre čelia extrémnej prekarizácii práce

Protestujú proti navrhovaným legislatívnym zmenám, ktoré by umožnili menovať štatutárov a štatutárky zriaďovaných inštitúcií v gescii rezortu kultúry, proti navrhovanej úprave zákona, ktorá by zrušila 5-ročné funkčné obdobie a umožnila štatutárov a štatutárky týchto inštitúcií odvolať bez udania relevantného odborného dôvodu. Protestujejú tiež proti zámeru zlúčiť Kunsthalle Bratislava so Slovenskou národnou galériou.



Rovnako nesúhlasia s rozdelením RTVS na dve samostatné inštitúcie. Okrem iného tiež protestujú tiež proti vytváraniu falošných rozporov medzi tzv. „tradičnou“ a „súčasnou“ kultúrou a umením. "Osoby pracujúce v umení a kultúre v ktoromkoľvek sektore a zameraní čelia extrémnej prekarizácii práce, neistote a podhodnoteniu. Rozpočtové príspevky pre zriaďované inštitúcie sotva pokrývajú prevádzkové náklady," vysvetľujú v petícii.

Pod potetíciu sa podpísali desiatky predstaviteľov kultúry, okrem iného bývalá ministerka kultúry a podpredsedníčka OF Zachráňme kultúry Silvia Hroncová, koordinátorka tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 Mária Beňačková Rišková, umelkyňa a pedagogička Jana Kapelová, sociológ SAV Dominik Želinský, režisér Martin Hnát, hudobníčka a herečka Dorota Nvotová, umelkyňa a kurátorka Lucia Tkáčová a mnohí ďalší.

Podpísalo ju už viac ako 85-tisíc ľudí, ministerka ju berie na vedomie

Petíciu k času vydania článku podpísalo viac ako 85-tisíc ľudí. Pre porovnanie, v parlamentných voľbách 2023 dostala Šimkovičová od občanov 27 615 hlasov.

"Pani ministerka berie petíciu na vedomie a rešpektuje názor ľudí. Sme v demokracii a každý má právo na svoj názor, aj na spisovanie petície," uviedol v reakcii hovorca Ministerstva kultúry SR Pavol Čorba.

Šimkovičová má u premiéra Fica podporu

Predseda vlády SR Robert Fico stojí pri ministerke Šimkovičovej a jej stopku dotácií pre LGBTI+ mimovládne organizácie podporuje. Uviedol to počas štvrtkovej hodiny otázok v parlamente. Šimkovičovú vyzval, aby mimovládky pôsobiace v jej rezorte preverila, pretože je podľa neho správne poukázať na to, odkiaľ berú finančné zdroje.

Vášne naplno rozprúdila kontroverzná anketa

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo v utorok na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti kontroverznú anketu. Pýtalo sa v nej, či má ministerstvo podporovať obnovu kultúrnych pamiatok alebo LGBT+ akcie. Anketa vzbudila vášne verejnosti aj viacerých opozičných politikov.

Jeden z komentujúcich označil anketu za prízumnú a vulgárnu. Väčšina komentárov ale rôznymi spôsobmi narážala na nekompetentnosť ministerky Šimkovičovej viesť Ministerstvo kultúry a žiadajú jej odstúpenie. Viacerí tiež označovali pod príspevkom Európsku komisiu, aby sa na takéto vystupovanie slovenského ministerstva pozrela. Ministerstvo kultúry anketu neskôr zo sociálnej sieti zmazalo.

