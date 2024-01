Ďalšia ostrá kritika! Kamila Magálová o Šimkovičovej bez servítky: Nech nosí kabelku zo šúpolia

Petíciu za odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej podpísala aj slovenská herečka Kamila Magálová (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Herečka nerozumie, ako môže Šimkovičová hovoriť zo svojho postu o tom, že bude likvidovať LGBTI+ komunitu a nebude ju podporovať. „Prečo si oblieka, prečo nosí módne doplnky od známych návrhárov, ktorí sú gayovia? Ak je taká konzistentná, tak nech si nosí kabelku zo šúpolia,“ povedala Magálová. Zároveň dodala, že týmto svojim vyhlásením určite nechce zhadzovať ľudové umenia. Chcela tým len zvýrazniť absurdnosť ministerkinho rozhodovania.

„My umelci by sme sa s ňou veľmi radi porozprávali, ale ona nepríde do debaty,“ vyhlásila. „Mne keby po 30 rokoch ponúkli, aby som robila ministerku kultúry, ja sa zľaknem, lebo to nie je jednoduché,“ vyhlásila s tým, že byť ministrom nie je o tom niečo rušiť a rozhodovať len, že „tomu dáme, tomu nedáme“.

Magálová vyzdvihla prácu predchádzajúcej ministerky kultúry Silvie Hroncovej z vlády Ľudovíta Ódora. „Tá robila toľko dobrých vecí, čo sa teraz dozvedáme. Chodila po celom Slovensku. O Ódorovej vláde sme vedeli, že sú, ale žiadne hádky, žiaden chaos nebol a robili si svoju robotu,“ pochválila prácu bývalej vlády. „Tuto len počúvame, nezmysly, hlúposti, tuposti. Ja mám z toho veľmi zlý pocit, že sme sa po roku 1989 dostali do takéhoto štádia,“ povedala na adresu súčasnej vlády.

Petícia na jej odvolanie má už 177-tisíc podpisov

Otvorená výzva na odstúpenie ministerky kultúry mala do stredajšieho dopoludnia už 177-tisíc podpisov. Petícia na odvolanie ministerky tak získala zatiaľ šesťnásobne viac hlasov, ako dostala Šimkovičová v roku 2023 v parlamentných voľbách (27 615 hlasov). Petícia už presiahla dokonca aj počet hlasov strany SNS (166 995), ktorá nominovala ministerku. Petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100-tisíc občanov, by mala prerokovať Národná rada SR v pléne. Opoziční poslanci už podávajú návrh na jej odvolanie. Premiér Robert Fico sa v utorok vyjadril, že Šimkovičová má jeho plnú podporu.

Iniciátori výzvy vyčítajú ministerke autokratický spôsob vedenia rezortu, nezáujem o odbornú diskusiu a kroky, ktoré sú v rozpore s prijatou stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu. Rovnako poukazujú i na diskriminačné a zavádzajúce vyhlásenia, prednesené prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov ministerstva. V súvislosti s petíciou podalo Ministerstvo kultúry na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie.

Kontroverzná anketa všetko odštartovala

Ministerstvo kultúry SR kontroverznú anketu zverejnilo minulý utorok na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti. Pýtalo sa v nej, či má ministerstvo podporovať obnovu kultúrnych pamiatok alebo LGBT+ akcie. Ľudia ju odsúdili a považovali za prízemnú a vulgárnu. Súčasná ministerka kultúry už v minulosti nazývala LGBTI+ a gender ideológiu za "najzvrátenejšie zo zvráteného, čo nám prináša tzv. liberálna demokracia".

