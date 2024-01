Nočná nehoda Andreja Danka: FOTO V Bratislave zdemoloval semafor! Z miesta údajne ušiel

Andrej Danko (Zdroj: TASR/ Jakub Kotian, Pavol Zachar, Topky/ Vlado Anjel)

O nehode informuje portál startitup.sk. Politik mal sedieť za volantom vozidla, ktoré podľa ich informácií narazilo do jedného zo semaforov. Svetelná križovatka zostala nefunkčná.

Andrej Danko údajne nehodu bezprostredne neohlásil polícii, ale auto vycúval a odišiel. Policajti ho mali dohľadať aj pomocou olejovej škvrny, ktorá mala viesť až do jeho garáže. Danko nehodu pre portál potvrdil.

„Trafil som stĺp, no a čo, všetko zaplatím, som poistený, nie je to žiadny problém. Všetko je ohlásené na polícii,“ povedal. Na otázky, či je pravda, že z miesta nehody odišiel pred tým než to ohlásil policajtom a tí ho museli následne dohľadávať, neodpovedal.

"Policajný prezident ma ráno informoval, že sa stala nehoda podpredsedovi národnej rady. Nedošlo k žiadnemu ohrozeniu ani života, ani zdravia iných obyvateľov, ani nejakej škode na majetku," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Danko podľa neho spolupracuje s políciou a poskytol plné vysvetlenie.

