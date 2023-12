Vládne návrhy sú hrozbou pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti, uviedla Dlugošová

Zuzana Dlugošová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Navrhované vládne zmeny v zákone o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti znamenajú hrozbu pre ohlasovateľov a môžu viesť k mareniu vyšetrovania závažných trestných činov. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedla predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Zuzana Dlugošová.

V rámci sporných ustanovení poukazuje napríklad na snahy o redefinovanie kvalifikovaného oznámenia či zavedenie povinnosti uvádzať dôvody poskytnutia statusu chráneného oznamovateľa. "Okrem toho, že to môže mať na potenciálnych oznamovateľov odradzujúci účinok, môže to viesť i k mareniu vyšetrovania," upozornila. "Obsahom trestného oznámenia je totiž podozrenie z trestnej činnosti osôb alebo zamestnancov, či spolupracovníkov zamestnávateľa, ktorí môžu byť potenciálnym trestným konaním priamo dotknutí," vysvetlila.

archívne video

Šeciálny prokurátor Daniel Lipšic: Ochrana oznamovateľom respektíve vyšetrovateľom NAKA bola poskytnutá zákonne (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Za neodôvodnené považuje aj zmeny, ktoré umožnia zamestnávateľovi žiadať o preskúmanie poskytnutia ochrany, čo má zabrániť zásahom do práv zamestnávateľa. "K tomu však v praxi podľa dát ÚOO nedochádza," zdôraznila predsedníčka úradu. Kritizuje tiež zámer vyňať z režimu zákona príslušníkov Policajného zboru, podľa Dlugošovej nie je vládou dostatočne odôvodnený.

"Aj vzhľadom na to, že interný systém oznamovania v radoch Policajného zboru z doterajších poznatkov úradu nefunguje," skonštatovala. Poukázala tiež na to, že navrhovaná zmena by spätne zrušila ochranu policajtom, ktorí ju nadobudli a umožnila revíziu doteraz udelených ochrán na základe zmenených pravidiel.

Verí, že viaceré návrhy úprav vyšli z nepochopenia či nepoznania aplikačnej praxe

V mene ÚOO sa preto obrátila na premiéra, predsedu parlamentu a poslanecké kluby s výzvou zastaviť legislatívne konanie a zmeny v zákone zavádzať po vecnej a odbornej diskusii. Pochybnosti v súvislosti s retroaktivitou vládneho návrhu zákona vyslovil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini (Hlas-SD) reagoval, že námietky šéfa prokuratúry zohľadní pozmeňujúci návrh. Poslanci rokujú o zmene zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v skrátenom legislatívnom konaní.