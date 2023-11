Pomoc pre obyvateľov po letnej veternej kalamite či obnova veľvyslanectva v Londýne: Aj o tom rokovala vláda

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Obyvatelia obcí Blatné Revištia a Svätuš zasiahnutí letnou veternou kalamitou so silným dažďom a krubobitím dostanú od štátu jednorazovú pomoc. Prerozdelia si 275 390 eur. Návrh Ministerstva vnútra (MV) SR v stredu schválila vláda.

"Komisia spolu posúdila celkovo 24 žiadostí, pričom nezistila podanie neoprávnených žiadostí," priblížil predkladateľ. Mimoriadna situácia v okrese Sobrance bola vyhlásená okresným úradom v období od 19. júla do 18. augusta. Ako pripomenul rezort, spôsobila značné škody na majetku obyvateľov obcí.

Na obnovu veľvyslanectva v Londýne sa využijú nevyčerpané kapitálové výdavky Ministerstva zahraničných vecí

Na obnovu veľvyslanectva v Londýne sa využijú nevyčerpané kapitálové výdavky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Časť sa presunie aj na úhradu výdavkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Zmenu účelu použitia financií v stredu odobrila vláda.

Finančné prostriedky v celkovej výške 1,015 milióna eur boli pôvodne v roku 2021 rozpočtované na výstavbu budovy Strediska Slovákov v srbskom Vojvodine. Dôvodom ich nevyčerpania boli najmä nevyriešené vzťahy v komunite Slovákov žijúcich vo Vojvodine, kde doteraz nebol nájdený konsenzus v otázke veľkosti, vybavenosti, lokality umiestnenia strediska či účasti jednotlivých krajanských organizácií na jeho obsadení a využívaní.

Nedočerpané kapitálové výdavky vo výške 709 650 eur budú použité na rekonštrukciu budovy zastupiteľského úradu v Londýne, ktorej stavebné práce majú byť ukončené 31. decembra. Nedočerpané výdavky vo výške 305 350 eur budú použité na pokrytie nevyhnutných bežných výdavkov ÚSŽZ.

Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie by mali byť financované štátom

Financovanie cirkevných a súkromných zariadení poradenstva a prevencie by sa malo zmeniť. Mali by sa financovať zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň odsúhlasila, aby parlament rokoval o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie by sa mali financovať zo štátneho rozpočtu na základe počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť. Zároveň tiež na základe počtu jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok, uviedlo ministerstvo školstva v návrhu.

Cieľom zmeny je zabezpečiť rovnaký model financovania pre všetky poradenské zariadenia bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie doposiaľ získavali finančné prostriedky na mzdy a prevádzku od obcí alebo samosprávnych krajov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa počtu detí, ktorým boli poskytnuté služby v predchádzajúcom roku.

Novou predsedníčkou rady vlády pre protidrogovú politiku bude Zuzana Dolinková

Novou predsedníčkou Rady vlády SR pre protidrogovú politiku sa stane ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Podpredsedami sa stanú minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Ich vymenovanie vláda schválila na stredajšom rokovaní.

Kabinet zároveň odobril vymenovanie piatich členov rady. Stanú sa nimi minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), minister financií Ladislav Kamenický, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (obaja Smer-SD), minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš a ministerka hospodárstva Denisa Saková (obaja Hlas-SD). Dekrét vymenovaným odovzdá premiér SR Robert Fico (Smer-SD).

Rada je koordinačným, poradným orgánom vlády SR vo veciach protidrogovej politiky vlády vo verejnom záujme. Zložená je z členov vlády, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a generálneho prokurátora.

Novým generálnym riaditeľom SPF bude od 30. novembra Richard Šmída

Novým generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu (SPF) bude od 30. novembra Richard Šmída. Rozhodla o tom v stredu vláda, ktorá zároveň z uvedeného postu odvolala Henricha Haščáka.

Šmída v roku 1997 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2022 doteraz je členom rady SPF. V rokoch 2015 až 2018 pôsobil ako riaditeľ regionálneho odboru SPF Košice.

Vláda schválila stratégiu, má skvalitniť vzdelávanie zamestnancov rezortu práce

V Stratégii rezortného vzdelávania na roky 2024 - 2030 vytýčilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR základný rámec a ciele, ktoré je potrebné naplniť prijatím opatrení v oblasti vzdelávania odborných zamestnancov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom je koncentrovať sa najmä na rozvíjanie a skvalitnenie vzdelávania a tiež zriadenie rezortnej vzdelávacej inštitúcie. Stratégiu v stredu schválila vláda.

Rezort práce v stratégii upozornil na to, že v prieskume z roku 2022 medzi odbornými zamestnancami v oblasti služieb sociálnej inklúzie viac ako 50 % respondentov uviedlo, že potrebuje absolvovať ďalšie vzdelávanie. Zároveň vyjadrili potrebu vytvárania komplexnejšej ponuky vzdelávacích aktivít. Za najefektívnejšiu formu považujú najmä strednodobé kurzy v rozsahu dvoch až piatich dní.

"Rezortné vzdelávanie sa nebude môcť koncentrovať výhradne na výkon sociálnej práce v zmysle zákona o sociálnej práci, ale je potrebné zohľadniť aj multidisciplinárny prístup v oblasti sociálneho začlenenia a obsiahnuť tak v systéme rezortného vzdelávania širšie cieľové skupiny odborných zamestnancov, ktorých pracovná činnosť vyžaduje ďalšie odborné vzdelávanie," uviedlo MPSVR v stratégii.

Je tak potrebné hľadať systémové riešenie vzdelávania, ktoré vytvorí možnosti pre zlepšovanie profesionality výkonu odborných činností. Vhodným riešením je centralizácia a koordinácia procesov odborného vzdelávania. Zámer rezortu práce je zriadiť rezortnú vzdelávaciu inštitúciu.

"Zriadenie a činnosť rezortnej vzdelávacej inštitúcie sú podmienené prijatím/úpravou príslušných legislatívnych predpisov, pričom fungovanie rezortnej vzdelávacej inštitúcie vyžaduje aj dostatočné finančné prostriedky," dodal rezort práce.

V pláne obnovy sú sklzy, ktoré by mohli ovplyvniť žiadosti o platbu

Vláda finalizuje kroky, ktoré umožnia podať v polovici decembra už štvrtú žiadosť o platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške takmer 924 miliónov eur. Viaceré opatrenia, ktoré majú byť splnené v budúcom roku pred podaním piatej žiadosti o platbu v 3. štvrťroku budúceho roka, sú však v sklze a mohli by podanie žiadosti ohroziť. Pred stredajším rokovaním vlády na to upozornil podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec (Hlas-SD).

Vláda na stredajšom rokovaní schválila Správu o implementácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. "Tento materiál je určitý aktualizačný moment, kde upozorňujeme na určité časové sklzy v jednotlivých opatreniach, ktoré nám môžu ohroziť podanie predovšetkým piatej žiadosti o platbu a týmto opatreniam, napĺňaniu týchto cieľov a míľnikov sa budeme venovať v najbližších mesiacoch," povedal Kmec.

Z celkového balíka plánu obnovy 6,4 miliardy eur má Slovensko už na účtoch 1,2 miliardy eur z prvej a druhej žiadosti o platbu. Momentálne prebieha finálna fáza schvaľovacieho procesu, tretej žiadosti o platbu vo výške 814 miliónov eur.

V omeškaní oproti plánu a červene vyznačená sú v materiáli napríklad míľniky Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska, Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry s cieľom posilniť boj proti praniu špinavých peňazí a korupcii, Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z plánu obnovy alebo Reforma krajinného plánovania.

Problémy vidí Kmec aj s implementáciou plánu obnovy. "Nachádzame sa pri implementácii jednotlivých projektov asi na úrovni 5 %," priblížil. Okrem už zrealizovaných projektov je podľa podpredsedu vlády aj niekoľko desiatok výziev, ktoré sú síce vyhlásené, neplnia však momentálne potreby záujemcov, ktorí by sa na tieto výzvy mali prihlásiť. Žiadatelia podľa Kmeca tiež čakajú na výzvy v rámci eurofondov a chcú si porovnať, ktoré výzvy budú pre nich výhodnejšie.