Remišová u Rašiho bola zvedavá na financovanie kongresu: Minister ju zotrel a zúčtoval jej drahé nábytky na rezorte!

Raši sa posťažoval, že Remišová vraj šafárila na MIRRI pri nákupoch sedačky či vešiakov. (Zdroj: Facebook/Richard Raši)

BRATISLAVA - Bývalá vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová zo Za ľudí bola v parlamente na hodine otázok zvedavá na to, ako jej nástupca Richard Raši financoval popradský kongres s komunálnymi lídrami, kde bolo viac ako 1000 starostov. Samotná Remišová totiž kongres považuje za stranícku kampaň pred prezidentskými voľbami, kde by sa o kreslo mal uchádzať Rašiho stranícky šéf a predseda parlamentu Peter Pellegrini. To zrejme nemala robiť, pretože Raši ju jediným videom zotrel a zúčtoval jej, koľko stálo financovanie kongresu v porovnaní s jej luxusnými nákupmi na MIRRI v čase, keď tam pôsobila ona. Bude však tento luxusný nábytok rezort používať aj naďalej alebo ho predá?