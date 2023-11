Otrasný prípad šikany na základnej škole: Bitky,zatváranie na WC aj držanie z okna za nohy

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

archívne video

Šikana v škole

Starší žiaci napadli mladších, rozdávali údery, zatvárali spolužiakov na toaletách. Neostalo však len pri tom, vyskytnúť sa mal aj prípad držania „za nohy von oknom“. Šikana otrasných rozmerov sa mala diať na základnej škole Osloboditeľská 1 v Bratislave. Detaily zverejnil anonymný člen v skupine na sociálnej sieti, ktorá združuje najmä obyvateľov Vajnor. Upozornil na to denník Pravda. V príspevku okrem iného autor písal aj o tom, že škola o šikane vie, no nekoná tak, aby deti mohli do školy chodiť bez stresu a neurčí vinníka. Druhý stupeň má na škole ničiť ten prvý. „Drží dieťa za nohy von oknom, na WC ich zatvárajú, bijú ich,“ píše sa v príspevku. Nejde pritom o žiadnu novinky, zlé pomery na škole majú panovať dlhodobo. Dokazujú to aj komentáre, ktoré sa pod pôvodným príspevkom objavili.

(Zdroj: Getty Images)

Šikanu priznáva aj škola, zaznamenali ju aj v poslednom období. Vyskytovať sa má vo všetkých ročníkoch, no najčastejšie na druhom stupni. „V priamej podobe vidíme tieto prejavy nežiaduceho správania sa ako fyzické útoky v podobe strkania sa, vzájomného bitia sa, poškodzovania vecí, ako aj nadávok, ohovárania, vyhrážania sa, či ponižovania,“ uviedla pre denník škola. K obsahu samotného príspevku na sociálnej sieti sa však postavili kriticky a komentovať ho nechceli. „Túto komunikáciu považujeme za nekorektnú a za prejav a podporu kyberšikany. Naopak, snažíme sa o otvorenú, korektnú a slušnú komunikáciu s rodičmi,“ reagovali. Po poslednom incidente však rodičom poslali list s otázkami a odpoveďami, čo robiť, ak si šikanu všimli, videli alebo sa na nej podieľajú.

Ku konfrontáciám malo dochádzať aj mimo školy, napríklad v parku, a to nielen medzi deťmi. Do celej veci sa často zapájajú aj rodičia. „Dávali sme aj podporu žiakom, ktorí boli konfrontovaní za bránami školy verbálnymi vyhrážkami rodičmi spolužiakov. Pravda však bola niekde uprostred a sme radi, že pomoc a poradenstvo školského podporného tímu týmto rodičom ukázala cestu,“ povedala škola, ktorá pred tromi rokmi zriadila podporný tím, ktorý pozostáva zo školského psychológa, dvoch špeciálnych pedagógov a siedmich pedagogických asistentov.