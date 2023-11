Obludné rozmery Romanovej (†15) smrti! VIDEO zachytilo správanie spolužiakov: Skoč, kričali

(Zdroj: Facebook/N.I.)

archívne video

Polícia upozorňuje na kyberšikanu: Toto sú varovné signály (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

"Roman, skoč!" Toto kričali spolužiaci na mladíka v čase, kedy sa odhodlával na fatálny čin. Všetko je zachytené na videu, ktoré mali natočiť samotní žiaci. Zverejnil ho denník Nový čas, ktorému ho poskytol otec obete. Vidieť na ňom Romana stáť na streche, zatiaľ čo dievčenský hlas ho vyzýva na skok, ďalší kričí: "Roman, poď dole, č**ák."

Otec nebohého chlapca tvrdí, že jeho syn bol šikanovaný. V tejto súvislosti už podal aj trestné oznámenie, polícia vedie vyšetrovanie pre trestný čin usmrtenia. K nešťastiu došlo v pondelok. „To, že Roman, ale aj iné deti, z ktorých niektoré už zo školy odišli, boli, respektíve sú šikanované, je v škole tichým tajomstvom. Riaditeľ školy o tom vie,“ povedal pre denník. Syn mu mal o šikane hovoriť, dopúšťať sa jej mali dievčatá.

V čase, kedy došlo k nešťastiu, doma nebol. Romanova matka však áno. Hrôzu zažila priamo na mieste a synov skok zo strechy videla na vlastné oči. Syna sa snažila aj so zástupcom riaditeľa školy od činu odhovoriť. „Robil všetko preto, aby Roman zo strechy zliezol. Žiaľ, nepomohlo to. Ja som mu pre zmenu hovorila, že zmení školu. Toto si vyčítam, že sme to neurobili skôr. Celý čas stál na hrane strechy. Rozprestrel ruky a skočil. Rovno vedľa mňa. Keď dopadol, bol to šok, kričala som a museli ma držať,“ povedala denníku mama Iveta. Nedokáže pochopiť, ako mohlo jedno z dievčat na Romana kričať, aby skočil.