AKTUÁLNE Tragická dopravná nehoda! Auto zrazilo chodca: Nemal šancu prežiť

SENEC - Policajti aktuálne zasahujú pri tragickej dopravne nehode, ktorá sa stala v obci Bernolákovo. Osobné auto vpálilo do chodca. Ten nemal šancu prežiť.

Obrovská tragédia sa odohrala dnes krátko pred 17:30 v obci Bernolákovo na ceste I/61 v smere do Veľkého Bielu. Vodič osobného automobilu značky Toyota vpálil do chodca, ktorý na mieste utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

"V rámci prvotných úkonov bol vodič vozidla podrobený dychovej skúške, ktorá bola s negatívnym výsledkom. Dopravná nehoda je v štádiu šetrenia," poznamenali muži zákona na sociálnej sieti.