Bolo za socializmu naozaj lepšie? Veľký prehľad cenových rozdielov! TOTO všetko sme si mohli dovoliť

BRATISLAVA – V ťažkých časoch, kedy sa našej ekonomike nedarí je už bežným zvykom spomínať na „staré dobré časy“, kedy mali všetci všetko a nikomu nič nechýbalo. Bodku za spomienkovým optimizmom nadväzujúcim na obdobie socializmu, ktorého pád si pripomíname práve v novembri sa však rozhodli raz a navždy zasadiť experti z firmy WOOD & Company. Výrazné zmeny po roku 89 sa výrazne dotkli aj ekonomiky. Koľko ste za bežné veci zaplatili v minulosti a koľko dnes? Rozdiely sú priepastnejšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Mesiac november je už tradičným obdobím, kedy si Česi a Slováci spomínajú na revolučný rok 1989, kedy sme sa raz a navždy zbavili bývalého socialistického režimu. Experti na financie sa tak rozhodli pozrieť na kĺb tvrdeniam, podľa ktorých bolo za socializmu všetko lacnejšie. Takto dopadli ich šokujúce zistenia.

Podľa Evy Sadovskej, analytičky firmy WOOD & Comapny majú Slováci po 89. oveľa vyššie zárobky, ako tomu bolo pred nežnou revolúciou. Novým pojmom pre tisíce našincov sa však stal pojem nezamestnanosť. „Na nakupovanie Slovákov vplýva nielen dostupnosť obchodov a tovarov, ale aj situácia na trhu práce a výška ich príjmov. Slováci začali reálne (teda po očistení o infláciu) zarábať viac ako v roku 1989 až v rokoch 2007 – 2008,“ píše Sadovská.

Čas sú peniaze: V cenách potravín a bývania vznikol priepastný rozdiele

Najdôležitejšou vecou, ktorú máme je čas, ktorý nám nikto nikdy nevráti. Koľko času v práci tak podľa analytičky musíme stráviť na to, aby sme si dokázali nakúpiť. Čo za to dostaneme a koľko by sme za rovnaký čas strávený v práci získali pred rokom 89? Podľa analytičky sú súčasné čísla omnoho prívetivejšie.

„Na nákup mnohých potravín nám dnes stačí v priemere odpracovať kratší čas. A to aj napriek tomu, že počas vlaňajšieho a tohto roka sme boli svedkami prudkého zdražovania potravín. Platí to najmä pre mäsové výrobky, vajcia, ale aj cukor. O niečo dlhší čas ako kedysi strávime v práci kvôli nákupom niektorých mliečnych výrobkov. Na chlieb dnes však musíme odpracovať dvojnásobne dlhší čas kedysi,“ priblížila Sadovská. Dodáva, že cenovo dostupnejšími sa dnes stávajú aj oblečenie a obuv.

Zatiaľ čo v roku 1989 by ste pre jediný kilogram bravčového karé museli s priemerným platom odpracovať 2 hodiny a 35 minút, v tomto roku by ste v práci strávili len niečo vyše 50 minút. S odstupom tridsiatich rokov sa nadol pohli aj ceny jabĺk, či zemiakov. Výnimkou nie sú ani ceny oblečenia a obuvi, ktoré sa stali takmer o polovicu lacnejšími.

S odstupom času si však výrazne viac priplatíme najmä za bývanie. Zatiaľ čo v roku 1989 by ste si meter štvorcový obytnej plochy mohli dovoliť už za 5 dní strávených v práci, dnes je to viac, ako 40 odpracovaných dní. Výrazne lacnejšou sa však stala elektrotechniky, automobily, či pohonné hmoty.

„Zaujímavou oblasťou sú byty a ich cenový vývoj. Do roku 1989 sa byty prideľovali vo veľkej miere zdarma alebo stáli 20 až 40 tisíc Kčs. V súčasnosti je už čakanie v poradovníkoch minulosťou, za posledné desaťročia vznikol štandardný trh s bývaním a záujemcovia si môžu vyberať z podstatne širšej ponuky. Ceny bytov ale vzrástli niekoľkonásobne na desiatky až stovky tisíc eur. Dnes tak na kúpu nehnuteľnosti musíme pracovať oveľa dlhšie ako pred revolúciou,“ vysvetľuje analytička.