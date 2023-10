Mladý Kaliňák si kariérne výrazne polepšil: V novej vláde dostal lukratívny flek!

Erik Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dnes 32-ročný poslanec Erik Kaliňák vzišiel z Mladých sociálnych demokratov a do strany Smer vstúpil pred štyrmi rokmi. Zo začiatku pôsobil na tlačovom oddelení. Na starosti mal najmä komunikáciu strany na sociálnych sieťach. Spravoval tiež účty Roberta Fica či Ľuboša Blahu. Do parlamentu kandidoval už vo voľbách 2020, no neúspešne. V roku 2021 bol na straníckom sneme zvolený do funkcie podpredsedu Smeru.

O tom, že bude novým šéfom poradcov premiéra Roberta Fica, informoval – ako inak – videom na sociálnej sieti. Jeho prvou radou šéfovi vlády vraj bude, aby zvážil, či má zmysel sprievod novinárov „z takzvaných serióznych médií“ na zahraničných cestách.

Ficovi predchodcovia vo funkcii Eduard Heger a Ľudovít Ódor sa rozhodli pri výbere šéfa zboru poradcov ísť úplne inou cestou, ako terajší premiér. Predsedala mu jedna z najznámejších slovenských bankárok a bývalá viceguvernérka Národnej banky Slovenska Elena Kohútiková, ktorá sa okrem iného podieľala aj na zavádzaní eura.