Veľká TABUĽKA porovnania platov v EÚ: Tisícová minimálka je na dosah, zaručiť ju môže novinka z Bruselu

Slovensko je s minimálnou mzdou medzi poslednými krajinami v EÚ (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Výška minimálnej mzdy je témou, ktorá dokáže rozbúriť spoločenskú hladinu len za pár krátkych chvíľ. Zatiaľ čo kritici zastávajú názor, že minimálna mzda sa zvyšuje príliš rýchlo, pracujúci ľudia najmä v oblastiach s nižšou platovou triedou by uvítali jej pravidelné navyšovanie. Zarábať najmenej tisíce eur je snom každého pracujúceho človeka. Zatiaľ čo v Luxembursku sa minimálna mzda pohybuje na úrovni 2387 eur, na Slovensku je to dnes len 700 eur. Novinky z Bruselu by však mohli už onedlho všetko zmeniť.

archívne video

Sociálni partneri po navýšení minimálnej mzdy: Zodpovedný sociálny dialóg má zmysel (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Podľa politikov v Bruseli by mala byť minimálna mzda v členských krajinách Európskej únie (EÚ) primeraná životnej úrovni Európana. Slovenská minimálna mzda sa v roku 2023 vyšplhala až na úroveň 700 eur v hrubom. Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že nárast o vyše 50 eur len za jediný rok je celkom slušný, opak je pravdou. Príjem ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu v skutočnosti okresala inflácia.

Spomedzi krajín, ktoré vo svojich zákonoch ukotvili tzv. „minimálnu mzdu“ patríme k tým horším. Z 21 členských krajín EÚ, ktoré svojim občanom minimálnu mzdu zabezpečujú patríme na 5. najhoršie miesto. V porovnaní s minimálnou mzdou v Luxembursku, ktorá je na úrovni 2387 eur mesačne v hrubom tak výrazne zaostávame.

(Zdroj: Getty Images)

Európsky parlament však naplánoval veľké zmeny. Podľa novej legislatívy by sa tak všetky členské krajiny EÚ museli riadiť povinnosťou zavedenia tzv. „adekvátnej minimálnej mzdy,“ informoval ešte vlani portál Euractiv.

Chcú dosiahnuť vyššie životné podmienky pre Európanov

Cieľom nových pravidiel je zlepšenie životných podmienok všetkých pracujúcich ľudí v EÚ. Nová výška minimálnej mzdy by sa tak mala počítať na základe hrubej priemernej mzdy a mediánovej mzdy. Nová úroveň „minimálky“ by mala dosahovať až 50% priemernej a 60% mediánovej mzdy.

(Zdroj: Getty Images)

Minimálna mzda by mala pokryť ich náklady

Nová výška minimálnej mzdy v členských krajinách EU by mala podľa portálu Trend pokryť náklady občanov krajín EÚ. Podľa hovorkyne Asociácie zamestnávateľských zväzov a združený (AZZZ SR) Miriam Fialovej ide o pozitívny prínos. Slovensko by to však nemalo výraznejšie zasiahnuť, nakoľko výška minimálnej mzdy už teraz dosahuje požadované kritériá nového nastavenia minimálnej mzdy.

Podľa Róberta Chovanculiaka, analytika INESS by však poslanci v europarlamente mali dbať skôr na celoeurópske a globálne témy. Nemali by sa pozerať na to, ako sa vyvíja výška mzdy v jednotlivých krajinách či regiónoch. „To by v optimálnom svete mal ukázať lokálny trh zamestnávateľov a zamestnancov, v nedokonalom svete možno regionálne vlády. Určite by to však nemali riešiť politici v Bruseli,“ komentuje expert.