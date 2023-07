Ďalšie zamiešané karty v PRIESKUME: Hlas aj Smer mierne klesli, Danko a PS posilňujú, mnoho strán je na hrane!

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v júli vyhral Smer-SD so ziskom 18,1 percenta. Nasledovali by Hlas-SD (16,5 percenta) a Progresívne Slovensko (15,4 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Joj 24.

Štvrtá by skončila SaS so ziskom 7,6 percenta. Do parlamentu by sa dostala aj koalícia hnutia OĽANO a priatelia so stranami Za ľudí a Kresťanská únia, ktorú by volilo 7,2 percenta opýtaných. Ale aj Republika (6,8 percenta), Sme rodina (6,2 percenta), KDH (5,9 percenta) a SNS (5,1 percenta). Pred bránami NR SR by ostali Demokrati (2,2 percenta), Kotlebovci - ĽSNS (1,7 percenta), Aliancia (1,7 percenta), strany združené okolo Maďarského fóra (1,4 percenta), Modrí, Most-Híd (1,3 percenta) a Komunistická strana Slovenska (jedno percento).

Galéria fotiek () Zdroj: reprofoto TV JOJ

Niektoré strany si nevybral ani jeden respondent

Nasledovali by Slovenská demokratická a kresťanská únia (0,5 percenta), Spoločne občania Slovenska (0,3 percenta), Srdce vlastenci a dôchodcovia - Slovenská národná jednota (0,3 percenta). Zhodne po 0,2 percenta by získali Pirátska strana - Slovensko, My Slovensko, Slovenské hnutie obrody a strana Spravodlivosť. Respondentom bol predložený zoznam všetkých strán, ktoré kandidujú v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Strany, ktoré si nevybral ani jeden z respondentov a získali nula percent, nie sú uvedené.

archívne video

Ak by boli voľby do parlamentu v čase konania prieskumu, 21,5 percenta opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 13,8 percenta deklarovalo, že by voliť nešlo a 1,9 percenta opýtaných na otázku odmietlo odpovedať. Prieskum sa konal v čase od 10. do 17. júla na vzorke 1000 respondentov.