PRIESKUM Voľby by vyhral Smer, tesne za ním prekvapenie! OľaNO je takmer na chvoste

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v júli vyhral Smer-SD so ziskom 20,1 percenta. Nasledovali by Progresívne Slovensko (19,1 percenta) a Hlas-SD (11,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre stranu Demokrati.

Štvrtá by skončila Republika so ziskom 10 percent. Do parlamentu by sa dostalo KDH, ktoré by volilo 6,5 percenta opýtaných. Taktiež aj Sme rodina a SaS, ktoré by mali zhodne po 6,1 percenta. Pred bránami NR SR by ostala koalícia hnutia OĽANO a priatelia so stranami Za ľudí a Kresťanská únia so ziskom 5,5 percenta.

Nasledovali by Demokrati (4,2 percenta), SNS (4,1 percenta), Modrí, Most-Híd (2,5 percenta) a Kotlebovci - ĽSNS (2,3 percenta). Niektorú z iných strán by celkovo volilo 2,4 percenta opýtaných. Smer by mal podľa prieskumu v parlamente 38 kresiel, Progresívne Slovensko 36, Hlas 21 a Republika by mala 19 poslancov. SaS, KDH a Sme rodina zhodne po 12 poslancov. Prieskum sa konal v čase od 19. do 21. júla na vzorke 1008 respondentov.