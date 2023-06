Prezidentka verí, že aj ďalšia vláda bude podporovať členstvo Slovenska v NATO

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že aj ďalšia vláda bude považovať dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu za základné minimum a podporovať členstvo SR v NATO. Uviedla to na utorkovom veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR. Aj v zložitej socioekonomickej situácii považuje za potrebné komunikovať o investíciách do obrany ako o investíciách do bezpečnosti Slovenska a jeho obyvateľov. V príhovore apelovala aj na opatrenia proti hybridnému pôsobeniu.