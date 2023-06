Stoltenbeg oznámil, kedy sa uskutoční stretnutie predstaviteľov Švédska, Fínska a Turecka

Galéria fotiek (1) Jens Stoltenberg

Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys

BRUSEL - Avizované stretnutie vysokých predstaviteľov Turecka, Švédska a Fínska sa uskutoční 6. júla v bruselskom sídle Severoatlantickej organizácie. V stredu to oznámil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Cieľom schôdzky má byť získať súhlas Turecka so vstupom Švédska do NATO ešte pred júlovým summitom vo Vilniuse 11. a 12 júla. Informuje správa z agentúry AP.