AKTUÁLNE Exšéf SNS si vypočul rozsudok: Ján Slota dostal za korupciu dva roky!

Bývalý šéf národniarov mal podľa obvinenia vyšetrovateľa cez úplatok pre žilinského sudcu vybaviť miernejší trest pre známeho, ktorý spôsobil smrteľnú nehodu a chcel sa vyhnúť väzeniu. V tom čase bol však Slota už v podmienke za ohrozenie mravnej výchovy mládeže. O tomto úplatku prehovoril niekdajší žilinský sudca Pavol Polka.

Vyšetrovateľ NAKA v marci 2018 žiadal pre obvineného Jána Slotu väzbu. Špecializovaný trestný súd v Pezinku Jána Slotu prepustil zo zadržania na slobodu. Skonštatoval dôvody preventívnej väzby. Nahradil ju dohľadom probačného a mediačného úradníka. Najvyšší súd mu obmedzenia a povinnosti sprísnil tzv. elektronickým monitorovacím náramkom.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) priamo v súdnej sieni podal odvolanie. Navrhoval trest odňatia slobody za každý z dvoch žalovaných skutkov v trvaní piatich rokov. Znamená to, že celkovo by si expolitik odsedel desať rokov vo väzení s minimálnym stupňom stráženia. Samosudca ŠTS v zdôvodnení rozsudku poukázal na to, že korupčnú trestnú činnosť tak, ako je uvedené v obžalobe, sa nepodarilo preukázať, respektíve prijímanie a odovzdávanie úplatku.

Chýbali jednoznačné dôkazy

Chýbali jednoznačné dôkazy. Sudca spomenul aj účelovú nadkvalifikáciu skutkov. Naopak, zasahovanie do nezávislosti súdu a jeho ovplyvňovanie v prospech v tom čase obžalovaného bolo preukázané. Obžalobe tiež nepomohlo odmietnutie niektorých svedkov vypovedať, keďže tak nebolo možné konfrontovať ich s predošlými výpoveďami v prípravnom konaní.

"Nestotožňujem sa s rozhodnutím súdu, preto som podal odvolanie tak proti výroku o vine, ako aj výroku o treste," reagoval prokurátor ÚŠP a tvrdí, že si stojí za právnou kvalifikáciou v čase podania obžaloby. Ján Slota ktorý zo zdravotných dôvodov na vyhlásenie rozsudku neprišiel, tvrdí, že je nevinný. Obžalobu označil za účelovú, nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch. Jeho obhajca navrhoval oslobodenie spod obžaloby. Po vyhlásení verdiktu si ponechal lehotu na odvolanie.

"Rozhodnutie súdu rešpektujeme. Musím sa poradiť s klientom o ďalšom postupe, preto som si ponechal lehotu na podanie odvolania," konštatoval obhajca obžalovaného Ivan Heger. Zdôraznil, že samosudca prijal niektoré ich argumenty. Ján Slota mal na žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U exsudcu, právoplatne odsúdeného Pavla Polku, mal mužovi v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku. Proces s Jánom Slotom sa začal v stredu 7. júna.