Pre samit lídrov B9 treba v Bratislave počítať s dopravnými obmedzeniami

BRATISLAVA - Pre utorkový samit prezidentov Bukureštskej deviatky (B9) treba v Bratislave počítať s dopravnými obmedzeniami. Trvať majú do 11.00 h, následne opäť od 16.00 do 17.30 h. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.

"Upozorňujeme vodičov, že v súvislosti so stretnutím prezidentov B9 je potrebné počítať s možnými dopravnými obmedzeniami v čase do 11.00 h, a to na trase presunu delegácií nasledovne: Letisko M. R. Štefánika - diaľnica D1 - Most SNP, Staromestská ulica, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu, Hodžovo námestie a Palisády, Bratislavský hrad," ozrejmila.

Po skončení samitu budú zase dopravné obmedzenia platiť v uvedenej trase v opačnom smere od 16.00 do 17.30 h. "Z uvedeného dôvodu odporúčame vodičom, aby zvážili jazdu po uvedených trasách a časoch. Taktiež vyzývame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície," dodala hovorkyňa.