Kiska všetkých prekvapil a odhalil verejnosti, koho bude voliť: Tento spoločný moment ho presvedčil!

Galéria fotiek (3) Kiska sa už zrejme rozhodol, koho bude voliť.

Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, TASR/Martin Baumann, Jakub Kotian

BRATISLAVA - Počas uplynulých dní vyjadril úprimnú dilemu o tom, koho bude v predčasných parlamentných voľbách voliť. Reč je o bývalom prezidentovi a zakladateľovi strany Za ľudí Andrejovi Kiskovi. Ten sa verejne a nepriamo priznal k tomu, komu to pravdepodobne na jeseň do urny hodí. Jeho rozhodnutie nie je veľkým prekvapením, aj keď, mnohí by sa nad jeho rozhodnutím pozastavili.