Prokurátori sa nevzdávajú: Nájdu nové stopy u Zsuzsovej a Kočnera? Usvedčiť by ich mohli vymazané správy

PEZINOK - Aj keď je časť verejnosti v značnom šoku z verdiktu Špecializovaného trestného súdu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ešte nie je všetkým dňom koniec. Prokurátori chcú opäť preskúmať mobily Aleny Zsuzsovej a Mariana Kočnera. Technológie totiž išli dopredu a vedeli by si poradiť aj s vymazanými správami.

V piatok 19. mája si Slovensko vypočulo v poradí druhý rozsudok Špecializovaného trestného súdu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ktorá bola spojená aj s prípravou vrážd prokurátorov. Senát pod vedením sudkyne Ruženy Sabovej oslobodil Mariana Kočnera spod obžaloby v oboch prípadoch. Naopak, Alenu Zsuzsovú uznal vinnou z toho, že si objednala Kuciakovu vraždu a rovnako aj plánovala vraždu Maroša Žilinku či Petra Šufliarskeho.

Urobiť tak podľa súdu mala preto, že Kuciak svojimi článkami ohrozoval Mariana Kočnera a Zsuzsová sa bála straty finančných prostriedkov, ako aj straty samotného Kočnera. Ten podľa senátu o jej plánoch nevedel, resp. neexistuje žiadny priamy dôkaz, ktorý by tvrdil opak.

Vypočujte si rozsudok Špecializovaného trestného súdu

Nové dôkazy?

To by sa však mohli zmeniť v prípade, že sa podaria obnoviť vymazané správy z telefónov Kočnera a Zsuzsovej. Prokurátori chcú opäť telefóny preskúmať a nájsť nové stopy. Znalec totiž pripustil, že súčasné technológie by mohli obnoviť aj vymazané informácie zo zadržaných telefónov. Informuje o tom portál Aktuality.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"V oblasti forenzného skúmania a používaných nástrojov je výrazný technologický posun na ročnej, prípadne i štvrťročnej báze. Pôvodná akvizícia bola uskutočnená ako tzv. logická akvizícia, pri ktorej sa zo skúmaného zariadenia kopírujú súbory, ku ktorým zariadenie umožní prístup. V súčasnosti by z uvedeného modelu a operačného systému telefónu, teda operačný systém iOs, verzia 12, bolo možné uskutočniť aj fyzickú akvizíciu," naznačil počas hlavného pojednávania znalec v oblasti IT Dušan Mikulaj.

Rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu zatiaľ nie je právoplatné, prípad opäť smeruje na Najvyšší súd.